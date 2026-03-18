Štada grupa: Snažan rast i tokom 2025. godine

Štada (STADA) grupa, u okviru koje posluje i kompanija Hemofarm iz Vršca, objavila je danas da je u 2025. godini ostvarila rast u sva tri segmenta – specijalitetima, zdravstvenim proizvodima široke potrošnje i generičkim lekovima.

Korigovani prihodi Štada grupe povećani su za šest odsto i dostigli su vrednost od 4,3 milijarde evra, dok je korigovana EBITDA (zarada pre kamata, poreza, amortizacije i deprecijacije), posmatrano po konstantnim deviznim kursevima, poboljšana za osam odsto i iznosi 961 milion evra, navedeno je u saopštenju.

„Svi naši regioni, od Zapadne, Centralne i Istočne Evrope, preko Nemačke, Bliskog istoka i Azije, snažno doprinose ukupnom rastu kompanije. Rast iznad industrijskog proseka podstaknut je nizom uspešnih lansiranja u sva tri poslovna segmenta. Istovremeno, tokom 2025. obogatili smo naš portfolio sa više od 110 novih licenciranih proizvoda, dodatno osnažujući naš razvojni pajplajn i temelje za budući rast“, poručio je generalni direktor Štada grupe Peter Goldšmit (Goldschmidt).

Istaknuto je da su „prihodi segmenta specijaliteta, vođeni biosimilarima (lek biološkog porekla koji imaja slična dejstva kao originalni biološki lekovi, ali nema identičnu hemijsku strukturu) i inovativnim lekovima, po prvi put u 2025. premašili milijardu evra, uz rast od 17 odsto i sada čine gotovo jednu četvrtinu ukupnih prihoda grupe“.

Dodao je se da se među ključnim pokretačima izdvaja i kontinuirani rast postojećeg portfolija biosimilara u širokom spektru terapeutskih oblasti poput zdravlja kostiju, imunologije i onkologije.

„Aktivno analiziramo potencijalne akvizicije širom sveta kako bismo dodatno osnažili rast segmenta zdravstvenih proizvoda široke potrošnje. Istovremeno, nastavljamo da širimo naš portfolio brendova u najbrže rastućim kategorijama, uključujući dermatologiju, preventivno zdravlje i wellness“, naveo je Goldšmit.

Istakao je i da Štadin „onkološki pajplajn ima veliki potencijal“.

„Sadrži molekule kao što su enzalutamide i ruxolitinib, a imamo i apixaban i edoxaban da upotpune naše kontinuirano lansiranje rivaroxabana u kardiovaskularnoj kategoriji“, rekao je on.

Goldšmit je kazao da je Štada grupa kroz 110 angažmana u oblasti poslovnog razvoja i licenciranja, koje je potpisala u 2025. uz kontinuirani razvoj i mrežu licencnih partnerstava, izgradila „pajplajn sa značajnim potencijalom za naredne godine“.

„Potpuno smo spremni, sa jasno definisanom strategijom, koja proističe iz isteka ekskluzivnosti GLP-1 terapija, kako u lečenju dijabetesa, tako i gojaznosti. Pored toga, SGLT-2 inhibitor empagliflozin predstavlja ključni razvojni projekat u oblasti terapija za dijabetes, dodatno jačajući naš portfolio inovativnih lekova“, rekao je on.

Goldšmit je ukazao i na ponovnu sertifikaciju kompanije Štada kroz priznanje „Top Employer Europe“, kao i na rezultate najnovije ankete zadovoljstva zaposlenih u kojoj je 80 odsto njih izrazilo ponos što rade u kompaniji.

„Ono što omogućava da Štada grupa konstantno nadmašuje tržište jeste naš jedinstveni ‘One Štada’ duh i kultura rasta. Izuzetna posvećenost naših gotovo 12.000 zaposlenih širom sveta, od kojih više od polovine radi u timu Tehničkih operacija, obezbeđujući pouzdano snabdevanje pacijenata lekovima, predstavlja temelj našeg daljeg rasta i posvećenosti principu da brinemo o zdravlju ljudi kao pouzdan partner“, naglasio je on.

Ove godine, kako je najavljeno, planirano je lansiranje pet novih biosimilara, čime Štada grupa dodatno jača svoju poziciju lidera u Evropi.

Saopšteno je i da su prihodi segmenta generičkih proizvoda u 2025. porasli za pet odsto (korigovano po konstantnim deviznim kursevima), dok je segment nastavio da nadmašuje tržište u Evropi.

Istovremeno, uspešna lansiranja i komercijalne sinergije dodatno su učvrstile poziciju kompanije među tri vodeća tržišna igrača u segmentu maloprodaje generičkih lekova na ključnim evropskim tržištima, uključujući Nemačku, Italiju, Španiju, Belgiju, Irsku, nordijske zemlje, Srbiju i Švajcarsku, objavila je Štada grupa.

Takođe, segment zdravstvenih proizvoda široke potrošnje ostvario je solidne rezultate u prošloj godini, uz rast prihoda od dva procenta.

Van kategorije prehlade i kašlja, Štada je ostvarila rast u srednjem jednocifrenom rasponu i gotovo udvostručila svoju eCommerce prodaju u periodu od 2022. do 2025. godine, piše u saopštenju.

Kako je istakao generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger, tokom 2025. u Srbiji je Hemofarm preuzeo brendove „Fortacell“ i „Biota Intima“, dok je u Bosni i Hercegovini lansiran brend „EUNOVA“.

„Nastavljamo sa našim snažnim rastom i u regionu zapadnog Balkana, a samo tokom 2025. godine Štada grupa je investirala preko 50 miliona evra, između ostalog u novu opremu i inovativne mašine, ali i u registracije i licence“, istakao je Zeliger i podsetio da je od 2006. kada je Štada grupa preuzela Hemofarm, zaključno sa proteklom godinom, u kompaniju investirano skoro 530 miliona evra.

(Beta)

