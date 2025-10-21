Stalne članice SB UN različito o stanju na Kosovu, odnosima Beograda i Prištine i misiji UNMIK

Predstavnici stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) večeras su na sednici u Njujorku izneli poznate, različite stavove o stanju na Kosovu, odnosima Beograda i Prištine i daljem radu Misije UN na Kosovu (UNMIK).

Tokom rasprave na sednici SB UN, na kojoj je razmatran novi izveštaj generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu UNMIK-a, Francuska i Velika Britanija su pozvale Srbiju da procesuira sve odgovorne za oružani sukob u selu Banjska u septembru 2023. godine.

Predstavnik SAD u UN ponovio je poznat stav Vašingtona da UNMIK treba ukinuti, navodeći da na Kosovu nema bezbednosne krize i da ta misija više nema ulogu u upravljanju tom teritorijom.

On je rekao da SAD priznaju trud UNMIK-a u podsticanju dijaloga i sprovođenju pravnih reformi na Kosovu, ali da je to u stvarnosti „preobimna mirovna misija bez mirovnjaka“, čije bi funkcije trebalo da obavljaju druge organizacije.

„SAD pozivaju Kosovo i Srbiju da rade na smanjenju tenzija, da se uzdrže od eskalatornih poteza i da grade mir i stabilnost, sa krajnjim ciljem uzajamnog priznanja. To su ciljevi koje SAD podržavaju“, naveo je.

Predstavnica Velike Britanije u UN je rekla da London poziva Srbiju da doprinese smanjenju tenzija i da privede pravdi odgovorne za napad u selu Banjska, uključujući Milana Radoičića, koji je javno priznao da je predvodio naoružanu grupu Srba koja se sukobila sa kosovskom policijom.

Ona je kazala da je potpuno ispunjavanje preuzetih obaveza, uključujući formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), „od presudnog značaja za izgradnju međusobnog poverenja i osiguranje dugoročne stabilnosti na Kosovu“.

Navela je da Velika Britanija pozdravlja povratak Srba u institucije na severu Kosova, i pozvala Beograd i Prištinu da se postaraju da taj proces bude sproveden uz puno poštovanje vladavine prava.

Britanska predstavnica u UN je dodala da je neophodna reforma UNMIK-a i pozvala članice UN koje još nisu priznale Kosovo da to učine.

Predstavnik Francuske u UN je rekao da je neprihvatljivo što su počinioci nasilja u Banjskoj i dalje na slobodi, iako je prošlo više od dve godine, upozorivši da „svi treba da budu izvedeni pred lice pravde“.

On je kazao i da „nema alternative“ normalizaciji odnosa Srbije i Kosova jer je ona „ključna za njihovu integraciju u EU“.

„Da bi normalizacija bila postignuta, dve zemlje moraju da ispoštuju obaveze iz sporazuma postignutih u dijalogu u Briselu“, kazao je francuski diplomata.

Naveo je da je mandat misije UNMIK blisko povezan sa normalizacijom odnosa i da treba da bude produžen koliko god bude potrebno.

On je rekao i da Francuska pozdravlja učešće kosovskih Srba na lokalnim izborima 12. oktobra i da poziva na mirnu primopredaju vlasti u opštinama na severu Kosova.

„Francuska žali zbog činjenice da zatvaranje srpskih institucija na Kosovu ima negativne posledice na svakodnevni život kosovskih Srba. Status tih struktura mora da bude rešen kroz uspostavljanje Zajednice opština sa srpskom većinom, uz posredovanje EU“, dodao je.

Ambasador Rusije pri UN Vasilij Nebenzja upozorio je da na Kosovu postoji trend značajnog pogoršanja krize, a među glavne razloge je uvrstio „politiku mržnje Prištine prema srpskoj zajednici i njenu želju da uspostavi potpunu kontrolu nad severom pokrajine u dosluhu sa brojnim zapadnim zemljama“.

Nebenzja je rekao da kosovske bezbednosne snage zastrašuju lokalno stanovništvo na severu Kosova, ali i da Priština dobija pomoć za izgradnju vojske.

„Poznato je da (premijer) Aljbin Kurti, ako zadrži vlast, namerava da poveća vojne rashode kako bi stvorio zajedničku vojnu jedinicu sa Albanijom i pokrenuo proizvodnju municije, kao i da sprovede masovnu obuku rezervista. Jasno je da takvi planovi predstavljaju pretnju bezbednosti u regionu“, kazao je Nebenzja.

On je kritikovao Prištinu i da nije pokazala napredak u sprovođenju obaveza na koje se obavezala Briselskim sporazumom, uključujući osnivanje Zajednice srpskih opština.

Predstavnik Kine je rekao da je Peking zabrinut zbog situacije na Kosovu i da poziva prištinske vlasti da prestanu sa eskalatornim potezima, da štite bezbednost i prava i interese srpske zajednice, i da očuvaju mir i stabilnost na severu Kosova.

On je kazao da Kina poziva vlasti Kosova da ispune obaveze iz Briselskog sporazuma iz 2013. i da usvoje „proaktivne mere za stvaranje jačeg osećaja sigurnosti, učešća i ostvarenosti“, radi većeg uzajamnog poverenja i jedinstva među zajednicama.

„Očekujemo konstruktivne mere kosovskih vlasti za podsticaj razgovora dve strane i za premošćivanje razlika“, naveo je kineski diplomata.

Pozvao je Savet bezbednosti UN da podrži dalji rad misije UNMIK na očuvanju stabilnosti na Kosovu.

(Beta)

