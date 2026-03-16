Stamatović: Tražimo hitnu obustavu spornih upisa zemljišta na Zlatiboru u korist PK Zlatibor

Predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović je danas izjavio da je u toku pokušaj da se kroz, kako je naveo, sumnjive i netransparentne postupke, hiljade hektara najvrednijeg zemljišta na Zlatiboru upišu u korist Poljoprivrednog kombinata (PK) "Zlatibor", zbog čega je od nadležnih institucija tražio hitno obustavljanje spornog upisa zemljišta.

Po informacijama Opštine Čajetina, kako je naveo, preduzete pripremne radnje bi dovele do promene statusa zemljišta koje je nekada bilo u režimu društvenog kapitala s namerom da se ono evidentira kao privatna svojina.

„Zbog ozbiljnosti situacije zvanično sam se obratio Državnom pravobraniocu Republike Srbije i zatražio hitnu obustavu svih upisa dok se ne utvrdi puna istina i zakonitost postupka. To nije samo pravno pitanje – to je pitanje imovine i budućnosti svih ljudi koji ovde žive“, naglasio je Stamatović, saopšptila je opština Zlatibor.

rekao je da se radi o hiljadama hektara, „gotovo o trećini Zlatibora“.

Precizirao je da se radi o parceli na kojoj je Spomenik palim borcima NOB na Šumatnom brdu (118 hektara), parceli na kojoj se gradi budući aerodrom (ukupne površine oko 100 hektara), parceli od oko dva hektara gde je izgrađeno postrojenje za preradu otpadnih voda, a za koje je Vlada Srbije utvrdila 2017. godine javni interes, kao i o parceli gde je novo groblje na Zlatiboru (utvrđen javni interes na površini od oko 11 hektara)

Radi se i o parceli na kojoj je najstarije naselje na Zlatiboru – Farma (116 hektara), potom parceli budućeg edukativnog centra manastira Hilandar (površina od 70 hektara), ali i parceli gde se trenutno nalazi početna stanica Gondole gde je 2016. godine Vlada utvrdila javni interes

Stamatović je kazao da je u pitanju i parcela na kojoj se gradi obilaznica oko Zlatibora i mesto budućeg sportskog centra (160 hektara za koje je Vlada Srbije 2025. godine utvrdila javni interes), potom površini od 9,5 hektara gde se gradi reciklažno dvorište, a za koje je Vlada utvrdila javni interes 2020. godine, kao i Ribničko jezero, odakle se Zlatibor i Čajetina snabdevaju vodom za piće, a opština je podnela zahtev Vladi Srbije da se utvrdi javni interes za razvoj sportskih sadržaja, u cilju zaštite javnih interesa (površina od oko 1.000 hektara).

Dodao je da je predmet interesa i parcele za koje se kao pravni osnov navode navodni objekti iz 1934. godine – objekti koji danas ne postoje.

Stamatović smatra da je na delu pokušaj da se „kriminalnim radnjima“ čitava površina kao društveni kapital preknjiži na PK „Zlatibor“.

„Manipulativnim i kriminalnim radnjama u katastru, Republičkom geodetskom zavodu, Geodetskoj upravi u Čajetini, PK ‘Zlatibor’ se upisuje kao vlasnik društvene svojine na državnoj imovini ili kao korisnik, što je samo jedan korak do vlasništva. Radi se o ogromnom broju parcela na Zlatiboru, tačnije oko jedne trećine Zlatibora“, upozorio je Stamatović.

On je pitao kako je moguće da se neko upisuje kao korisnik zemljišta na kojem već više od 50 godina ne postoje nikakvi objekti.

„Još ozbiljnije pitanje je zašto Opštini Čajetina nije omogućeno da učestvuje u upravnom postupku? Ne znamo gde je održan javni uvid, kada je održan, niti da li je o svemu bio obavešten Državni pravobranilac kao zastupnik Republike Srbije“, rekao je Stamatović.

On je zato tražio odgovor po kojem pravnom osnovu Republički geodetski zavod upisuje PK „Zlatibor“ kao korisnika ili vlasnika ogromnih površina na Zlatiboru, kao i na osnovu kojih isprava je PK „Zlatibor“ uopšte upisan.

Stamatović je pitao i zašto PK „Zlatibor“, ukoliko je vlasnik državne imovine, nije upisani do 2005. godine, nego tek posle 25 godina.

Zanima ga i ko je dozvolio da se zemljište Zlatibora, koje pripada građanima, tiho i bez znanja javnosti prenosi na privatno lice.

„Zlatibor nije ničija privatna imovina. Zlatibor je nacionalno blago Srbije i imovina ljudi koji ovde žive, rade i grade budućnost svoje dece. Učinićemo sve da zaštitimo interese Zlatibora i njegovih meštana. Tražimo hitno zaustavljanje svih spornih upisa i potpunu transparentnost postupka“, naglasio je Stamatović.

On je istakao da Zlatiborci imaju pravo da znaju šta se dešava sa njihovom zemljom i pozvao sve nadležne institucije da zajedno spreče „pljačku državne imovine neviđenih razmera“.

„Prinuđeni smo bili da podnesemo krivične prijave protiv NN lica koja učestvuju u ovim kriminalnim radnjama, a Tužilaštvu za organizovani kriminal ćemo dostaviti sve podatke koji imamo, a mi kao lokalna samouprava stojimo na raspolaganju da se zajedno izborimo protiv ove nepravde u kojoj neko hoće da prisvoji državnu imovinu“, kazao je Stamatović, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

