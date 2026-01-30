Stamenković: VJT krši zakon objavom da sam pozvan na saslušanje, odbili dostavljanje predmeta

Predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković je saopštio da je Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT), odnosno glavni tužilac VJT Nenad Stefanović i postupajući tužilac Aleksandar Milošević, suprotno Zakoniku o krivičnom postupku pre utvrđivanja postojanja osnova sumnje objavili da je on pozvan na saslušanje u svojstvu osumnjičenog zbog navodnog izvršenja krivičnog dela „nesavestan rad u službi“.

Stamenković je pov odom saopštenja VJT, u kojem se navodi da je ministar pravde Nenad Vujić podneo krivičnu prijavu protiv njega, naveo da je to protivzakonito jer je objavljeno pre nego što je utvrđena osnovana sumnja da je bilo koje lice izvršilo bilo koje krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.

Stamenković je prijavljen jer je između 25. decembra 2025. godine do 16. januara 2026. godine navodno prekršio Zakon o VST i Poslovnik o radu VST, podnevši VST-u šest prigovora na tužilačke izbore zbog povrede izbornog prava na više biračkih mesta, sazivanjem elektronske sednice mimo uslova predviđenih Poslovnikom.

Predsednik VST je u saopštenju ocenio da je ministar Vujić „svestan da lažno prijavljivanje predstavlja krivično delo“, u svojoj krivičnoj prijavi naveo „samo delimične činjenice“ u vezi se održavanjem navedene sednice.

Ministar je „u potpunosti izostavio sve druge radnje koje su preduzete i koje su dovele do poništavanja zakonito organizovanih i sprovedenih izbora za članove Saveta, a posebno svoje radnje i radnje drugih članova Saveta u manjini koje zaista mogu predstavljati izvršenje krivičnog dela Nesavestan rad u službi“, navodi Stamenković u saopštenju.

Stamenković takođe smatra da su podnosioc krivične prijave i rukovodioc VJT delovali u „očiglednom sadejstvu, imajući u vidu i sva dosadašnja saopštenja i javne istupe Nenada Vujića i Nenada Stefanovića u kojima su se na krajnje negativan način izjašnjavali o (njegovom) radu“.

„S tim u vezi 29. januara sam se obratio VJT sa inicijativom (za) uvid u navedeni predmet Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, radi utvrđivanja okolnosti o postojanju sumnje u zakonitost i nepristrasnost njihovog postupanja i razmatranja okolnosti o postojanju važnih razloga za dodelu u rad ovog predmeta (VJT)“, dodao je Stamejković.

VJT je, uprkos tome, odbilo da spise predmeta dostavi Vrhovnom javnom tužilaštvu na uvid, što Stamenković smatra „direktnim kršenje Zakona o javnom tužilaštvu“.

„(Time) se dodatno dokazuju svi prethodno navedeni razlozi o izrazitoj sumnji u nepristrasnost i zakonitost u postupanju tog javnog tužilaštva i njegovog glavnog javnog tužioca kao i postupajućeg javnog tužioca u ovom predmetu“, ukazao je Stamenković.

(Beta)

