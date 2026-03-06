Stamenković (VST): Gašenjem srpske kancelarije Eurodžasta smanjeni tužilačko-operativni kapaciteti

Predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković ocenio je danas da će prekid rada srpske kancelarije Eurodžasta u Hagu veoma loše uticati na međunarodni tužilačko-operativni kapacitet Srbije.

On je u intervjuu za dnevni list Danas rekao da je jedini način prevazilaženja problema da članovi VST razumeju odredbe zakona o saradnji sa Eurodžastom i izaberu profesionalnu, specijalizovanu i stručnu osobu koja dobro zna strani jezik da bude tužilac za vezu u toj međunarodnoj ustanovi.

„Gašenjem kancelarije izgubili smo mogućnost direktne komunikacije kako sa tužiocima, tako i sa Evrodžast sistemom za razmenu podata i dokaza (…) Ukoliko odsustvo tužioca za vezu bude dugo, moguće je da će i naša tužilačka reputacija početi da opada“, rekao je predsednik VST.

Upitan da li je ministar pravde Nenad Vujić namerno opstruisao rad srpske kancelarije u Hagu, Stamenković odgovara da ne želi u to da veruje i dodaje da je saradnja sa Eurodžastom suviše ozbiljna i značajna stvar, te da ne sme biti pod uticajem dnevne politike i ličnih htenja.

Eurodžast Srbija zatvorio je 1. marta kancelariju u Hagu, pošto VST nije produžio mandat zamenici vrhovnog javnog tužioca Gordani Janićijević, a nije izabrao ni novog tužioca za vezu sa tim pravosudnim telom Evropske unije.

(Beta)

