Stamenković (VST): Usvajanje seta pravosudnih zakona jedan korak unazad

Predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) i tužilac Branko Stamenković ocenio je usvajanje seta pravosudnih zakona kao „jedan korak unazad“ u odnosu na standarde koji su postignuti promenama Ustava Srbije 2022. i usvajanjem zakona 2023. koji su pratili te promene.

Stamenković je za N1 rekao da taj „ogroman korak“ znači napuštanje jedne pozicije, sa koje su uspeli da pokrenu procese jačanja samostalnosti tužilaštva, preneo je danas portal N1.

„A ovakav način, ovo čak nije samo vraćanje nego ponovno izmišljanje i ponovno stvaranje izuzetno jake šefovske strukture i šefovskog načina odlučivanja u okviru javnog tužilaštva i kontrole javnih tužioca, a sam Ustav predviđa nešto sasvim drugo“, naveo je on.

Komentarišući pozive na obustavu rada zbog usvajanja izmena tih zakona, Stamenković je rekao da ne isključuje mogućnost da pojedine sudije i tužioci na određen način izraze svoj protest.

„Ali hajde da vidimo na koji način bi taj protest mogao da bude organizovan“, dodao je on.

Ocenio je da u ovom trenutku izgleda da vlast „nema sluha“ za stav struke, dodajući da predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti moraju pažljivo da slušaju šta struka ima da kaže o tim zakonima.

Govoreći o izborima za pet članova u Visokom savetu tužilaštva, Stamenković je naveo da na sam dan kada su organizovani izbori – „apsolutno nije bilo prigovora i primedbi u vezi sa povredom izbornog prava“.

„Sve nakon toga što se dešava je pokušaj promene izbornih rezultata tog dana i na takav način pokušaj da se dođe do promene tih rezultata i uspostavi drugačija većina u VST-u“, rekao je Stamenković.

Nakon što je, 15. januara, Ustavni sud doneo odluku da se izbori za VST ponove, Stamenković je naveo da će izborni postupak morati da se nastavi kako je propisano zakonom.

(Beta)

