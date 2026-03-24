Stanivuković pušten iz pritvora, najavio obraćanje ispred hrvatskog konzulata u Banjaluci

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pušten je iz pritvora u Hrvatskoj, a za danas je najavio obraćanje javnosti.

Iz Pokreta sigurna Srpska (PSS), čiji je predsednik, saopšteno je da će vanredna konferencija za medije biti održana danas ispred hrvatskog konzulata u Banjaluci.

Ranije danas iz Stanivukovićevog kabineta su naveli da je on priveden rano jutros na prelazu Gradiška, po povratku iz Budimpešte, jer nije dozvolio da bude pretresen, i da je noć proveo u policijskoj stanici Stara Gradiška, čekajući odluku sudije.

Neposredno pre privođenja, Stanivuković se oglasio na društvenim mrežama, navodeći da je 14 puta zadržavan na granici s Hrvatskom, ocenivši da nije reč samo o njemu, već o većem velikom odnosa Hrvatske prema Srbima, ali da će on ostati „miran, dostojanstven i ispravan“.

On je ranije objavio da su njegovi problemi sa ulaskom u Hrvatsku i izlaskom iz te zemlje počeli od kraja januara, zbog, kako je naglasio, njegovog govora u Gračacu u Hrvatskoj na Svetosavskoj akademiji, kada je u svom obraćanju pominjao Republiku Srpsku Krajinu (RSK).

On je tada rekao da „ne treba zaboraviti RSK i Oluju“ i da „ova zemlja pripada nama“.

(Beta)

