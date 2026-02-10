Stanivuković zadržan na granici s Hrvatskom, platio kaznu 700 evra zbog govora u Lici i Dalmaciji

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković zadržan je danas na granici s Hrvatskom, gde je platio kaznu od 700 evra zbog nedavnog govora koji je održao u Lici i Dalmaciji.

On je na svom Fejsbuk nalogu objavio video poruku u kojoj je naveo da je kaznu platio, jer poštuje zakone druge države, ali je istakao da ga, posle održanog govora, hrvatska granična policija zaustavlja i pretresa svaki put prilikom ulaska u tu zemlju.

U govoru u Gračacu, tokom Svetosavske akademije, Stanivuković je govorio o Republici Srpskoj Krajini, koju, kako je istakao, nikada ne treba nikada zaboraviti, kao ni hrvatsku vojnu akciju „Oluja“.

„Znam da nije lako da se upoznajemo s našom istorijom i kulturom, bez obzira u kojem delu naših zemalja živeli. Da znaju put Svetosavlja, da znaju put naše vere, da znaju naše korijene, da znaju da ova zemlja pripada nama“, rekao je tada Stanivuković.

On je u svojoj današnjoj objavi rekao da od tada na hrvatskog granici pretresaju ne samo njega, već i sve njegove prijatelje i saradnike, koji su u poslednjih godinu dana s njim bili u tim krajevima.

„Razumemo ako se desi jednom, pa i drugi put, ali svaki put i pri ulasku i pri izlasku, da se to vidi i zna. Postavlja se pitanje kakva je to poruka – da kažu kako Srbin prolazi u Hrvatskoj kada kaže kako gleda na neke stvari iz prošlosti“, naveo je Stanivuković.

Dodao je da želi da gradi dobrosusedske odnose s Hrvatskom i da će od hrvatskog Konzulata u Banjaluci, hrvatske Vlade i policije tražiti odgovor zbog ovakvog stalnog postupanja prema njemu i njegovim saradnicima.

Na kraju je istakao da Banjaluka neće uzvratiti istom merom.

