Stanivukovićev pokret Sigurna Srpska podržao kandidaturu Branka Blanuše za predsednika RS

Novoosnovani pokret „Sigurna Srpska“ podržaće kandidaturu Branka Blanuše iz Srpske demokratske stranke (SDS) za predsednika Republike Srpske (RS) na prevremenim predsedničkim izborima u ovom bh. entitetu, zakazanim za 23. novembar.

To je potvrdio predsednik pokreta „Sigurna Srpska“ Draško Stanivuković, posle sastanka sa delegacijom SDS-a u Banjaluci.

„Radićemo posvećeno. Pozvaću sve ljude koji su mene podržali, koji podržavaju pokret da podrže Blanušu“, rekao je Stanivuković novinarima.

Prema njegovim rečima, pokret „Sigurna Srpska“ i SDS su „motor opozicije“, pozivajući sve one koji žele promene da im se pridruže.

„Ova izdaja koju smo doživeli poslednjih meseci, sasvim je dovoljno da se ovi ljudi oteraju u prošlost“, rekao je Stanivuković, govoreći o aktuelnoj vlasti, sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na čelu.

Jovica Radulović, vršilac dužnosti predsednika SDS-a, rekao je rekao je da je „zaokružen krug ozbiljnih razgovora“ i da je postignut dogovor koji je obećan stanovnicima Republike Srpske.

Govoreći o eventualnom sastanku sa drugim strankama Republike Srpske, Radulović je rekao da očekuje da brzo svi sednu zajedno.

Blanušini kandidaturu ranije su bezuslovno podržali Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića i Narodni Front Jelene Trivić, koji imaju loše odnose sa Stanivukovićem, optužujući ga da je „igrač Milorada Dodika“.

Radulović je još rekao da SDS nije deo Pokreta „Sigurna Srpska“ i da neće biti, ali da će zajedno raditi sve da režim u RS ode u političku istoriju.

„Očigledno je da SNSD ne odgovaraju izbori, ali verujem da će se oni održati“ rekao je on.

Branko Blanuša je rekao da Pokret „Sigurna Srpska“ daje bezuslovnu podršku njegovoj kandidaturi.

„Nadamo se da posle ovih izbora, a posebno onih onih 2026. nećemo biti opozicija. Iako postoje različita delovanja između opozicionih stranaka, verujem da su se sve ujedinile oko vraćanja Republike Srpske narodu“, ocenio je Blanuša.

Kandidat vladajuće koalicije za predsednika RS je Siniša Karan iz SNSD-a, aktuelni ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi RS i bivši ministar unutrašnjih poslova RS.

Centralna izborna komisija BiH je raspisala prevremene predsedničke izbore u RS, nakon što je po sili zakona prestao mandat dosadašnjem entitetskom predsedniku Miloradu Dodiku, pravosnažno osuđenom na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

(Beta)

