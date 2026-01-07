Stanovnici beže iz grada Alepa dok eskaliraju sukobi vojske Sirije i snaga Kurda

Borbe su se danas pojačale u severnom sirijskom gradu Alepu, a desetine hiljada stanovnika su pobegle iz dva pretežno etnički kurdske opštine kada je vojska naredila civilima da odu.

Evakuacije su se dogodile usred najsmrtonosnije runde novijeg nasilja između vladinih snaga i kurdskih boraca.

Sirijska vojska je dala ljudima rok do 15 časova (12:00 GMT) da napuste opštine Šeik Maksud i Ahrafija, posle čega će ih smatrati „zatvorenom vojnom zonom“. Kada je rok istekao, u te dve opštine su se čule eksplozije.

Više od 46.000 ljudi je raseljeno odatle, po podacima Direkcije Alepa za socijalna pitanja i rad. Taj grad ima više od dva miliona stanovnika.

U sukobima i artiljeriskoj vatri danas je poginulo sedam ljudi u područjima koja kontrolišu Sirijske demokratske snage predvođene Kurdima uz podršku SAD, i pet drugih u područjima koja kontrolišu snage vlade. Desetine ljudi su ranjene.

Sirijsko Ministarstvo informisanja saopštilo je da će vojska pokrenuti „ograničenu vojnu operaciju“ u Alepu, navodeći da je to odgovor na napade kurdskog SDF-a na delove najvećeg grada u zemlji i nekadašnjeg trgovačkog centra koje drže vladine snage.

Ministarstvo je saopštilo da je u takvim napadima poslednjih meseci ubijeno više od 20 civila i ranjeno više od 150, a poginulo više od 25 vojnika.

SDF koji je optužio vladine snage za napad na civilna naselja i infrastrukturu i za nametanje „gušeće i potpune opsade“ kurdskim područjima, saopštio je danas da vladine snage koriste teško naoružanje za napad na naselja Šeik Maksud i Ahrafijeh. Dodalo je da kurdske snage pružaju „žestok otpor kako bi odbile“ napad i zaštitile naselja i njihove stanovnike.

Vojne operacije u Alepu „isključivo su usmerene na očuvanje bezbednosti, sprečavanje bilo kakve oružane aktivnosti u stambenim područjima i zaustavljanje njihove upotrebe kao sredstva pritiska na grad Alepo“ i „sprovode se uz punu posvećenost zaštiti civila, obezbeđivanju njihove bezbednosti i zaštiti njihove imovine“, navela je vlada u saopštenju koje je objavila državna novinska agencija SANA.

Najnoviji sukobi su do sada najsmrtonosniji između te dve strane i dolaze u trenutku kada napori da se SDF spoje sa nacionalnom vojskom pokazuju mali napredak.

Dva pretežno kurdska naselja su poslednjih meseci bila poprišta povremenih sukoba. Prethodne runde borbi završene su sporazumima o primirju.

SDF ima desetine hiljada boraca i glavna je snaga koja će biti apsorbovana u sirijsku vojsku.

Rukovodstvo Sirije pod privremenim predsednikom Ahmadom el Šaraom potpisalo je u martu sporazum sa SDF-om, koji kontroliše veliki deo severoistoka, o spajanju sa sirijskom vojskom do kraja 2025. godine. Bilo je neslaganja oko toga kako će se to dogoditi. U aprilu su desetine boraca SDF-a napustile Šeik Maksud i Ahrafiju kao deo sporazuma.

Zvaničnici centralne vlade i SDF-a ponovo su se sastali u nedelju u Damasku, ali su vladini zvaničnici rekli da nije postignut opipljiv napredak.

Neke od frakcija koje čine novu sirijsku vojsku, formiranu posle pada bivšeg predsednika Bašara Asada u pobunjeničkoj ofanzivi u decembru 2024. godine, ranije su bile pobunjeničke grupe koje je podržavala Turska i koje imaju dugu istoriju sukoba sa kurdskim snagama.

SDF je godinama bio glavni partner SAD u Siriji u borbi protiv grupe Islamska država, ali Turska smatra SDF terorističkom organizacijom zbog njihove povezanosti sa Radničkom partijom Kurdistana (PKK) koja je vodila dugotrajnu pobunu u Turskoj. Mirovni proces je sada u toku.

SDF i sirijska vlada su se međusobno optuživali da pokušavaju da osujete martovski sporazum.

Prokurdska Partija za jednakost i demokratiju naroda (DEM) u Turskoj je pozvala na prekid napada na kurdska naselja u Alepu, rekavši da su napadi prekršili martovski sporazum, i pozvala Tursku i druge države da podrže demokratizaciju u Siriji zahtevajući obustavljanje vojnih operacija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com