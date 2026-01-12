Stanovnici romskog naselja u Nišu blokirali saobraćajnicu, nemaju struju dva i po meseca zbog duga

Stanovnici romskog naselja Crvena zvezda u Nišu blokirali su danas saobraćaj u Ulici Dušana Popovića zbog toga što im je, kako tvrde, struja isključena pre dva meseca i 20 dana zbog duga od 217 miliona dinara.

Predstavnik naselja Trajko Kadrić rekao je na skupu da veći deo tog duga čine kamate te zatražio od grada da im omogući da dobiju struju i da svako domaćinstvo ima svoje brojilo kako bi mogli da plaćaju samo električnu energiju koju potroše.

„Tražimo hitno priključenje naselja na elektromrežu i postavljanje brojila na svako domaćinstvo ili iseljavanje sa ove lokacije u kuće i stanove u kojima bi imali sve uslove za život“, istakao je Kadrić.

Prema njegovim rečima, naselje Crvena zvezda dug za struju ima već devet ili 10 godina, a kamata mesečno iznosi 2,5 miliona dinara.

„Glavni problem je što mi nemamo brojila na kućama, već je svih 100 ili 110 objekata povezano na dva brojila“, istakao je Kadrić.

On je kazao da je mesečna potrošnja naselja tokom leta 637.000 dinara, a zimska potrošnja 1,3 miliona dinara.

„Mi imamo dokaze da smo plaćali, ali nismo mogli da plaćamo puni iznos koji oni traže. Sa prethodnom gradonačelnicom Draganom Sotirovski dogovorili smo se da plaćamo paušalno po 1.000 dinara mesečno po domaćinstvu i mi smo toliko plaćali“, izjavio je Kadrić.

Prema njegovim rečima, stanovnici naselja Crvena zvezda svesni su toga da je iznos od 100.000 dinara mesečno mali iznos.

„Kao predstavnik ovog naselja predložio sam da plaćamo po 300.000 dinara mesečno dok se problem ne reši. Dogovor je bio sa ministrom Demom Berišom da se problem reši do aprila, ali da nam puste struju dok se radi na rešavanju problema“, istakao je Kadrić.

On je kazao da je zbog problema sa strujom bio na sastanku u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i od ministra Beriše dobio je obećanje da će struju dobiti do kraja 2025. godine, ali da se to nije desilo.

„Mi smo saglasni da plaćamo struju, ali da svaka kuća ima svoje brojilo. Ukoliko to ne mogu da nam obezbede, jer je zemljište na kome je naselje prodato, kao što pričaju, onda neka nas isele ili nam daju novac da kupimo kuće u kojima ćemo živeti kao sav ostali svet“, izjavio je Kadrić.

(Beta)

