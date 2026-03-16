Starmer brani odluku da ne šalje vojsku Velike Britanije u Iran

Premijer Velike Britanije Kir Starmer je danas izjavio da Velika Britanija nije spremna da "bude uvučena u rat" u Iranu "bez plana da se izvuče".

Starmer je odbio da se pridruži američko-izraelskom napadu na Iran, ali se pridružio odbrani od iranske odmazde kada su bile napadnute britanske vojne baze na Bliskom istoku.

Američki predsednik Donald Tramp i Starmerovi protivnici kritikovali su odluku o neučestvovanju.

Na današnjoj konferenciji za medije Starmer je izjavio da se „držao sopstvenih principa“ i da veruje da će „vreme pokazati da je to bio dobar pristup“, prenosi Si-En-En (CNN).

„Da li će britanske trupe biti angažovane u vojnoj akciji je najozbiljnija odgovornost za svakog premijera. Neki su me napadali zbog moje odluke da se ne pridružim ofanzivi protiv Irana“, rekao je on.

On je dodao da, ako Velika Britanija „šalje vojnike, najmanje što zaslužuju jeste da znaju da to čine na zakonitoj osnovi i uz pravilan, dobro smišljen plan“.

„Sada, postoje i drugi koji bi doneli drugačiju odluku pre dve nedelje. Oni bi gurnuli Veliku Britaniju u ovaj rat bez potpune slike o tome u šta šalju naše snage i bez plana da nas izvuku. To nije vođenje – to je sleđenje nekoga“, ocenio je Starmer.

Starmer je rekao i da Velika Britanija sa svojim saveznicima radi na otvaranju Ormuskog moreuza.

„Na kraju krajeva, moramo ponovo otvoriti Ormuski moreuz kako bismo osigurali stabilnost na tržištu – to nije jednostavan zadatak. Zato radimo sa našim saveznicima, uključujući i naše evropske partnere, kako bismo sastavili održiv kolektivni plan koji može što brže da obnovi slobodu plovidbe u regionu i ublaži ekonomski uticaj“, rekao je on.

(Beta)

