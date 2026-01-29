Starmer i Si pozvali na obnavljanje veza Velike Britanije i Kine

Premijer Velike Britanije Kir Starmer i kineski predsednik Si Đinping pozvali su danas na „sveobuhvatno strateško partnerstvo“ kako bi se produbile veze između njihovih zemalja u vreme sve veće globalne neizvesnosti, javlja agencija Asošiejted pres.

„Odnosi Kine i Velike Britanije doživeli su zastoje u prethodnim godinama, što nije bilo u interesu dve zemlje. U trenutnoj složenoj i stalno promenljivoj međunarodnoj situaciji… Kina i Velika Britanija moraju da ojačaju dijalog i saradnju kako bi održale svetski mir i stabilnost“, rekao je Si pre početka sastanka sa Starmerom u Pekingu.

Podsetivši da su u porastu već neko vreme unilateralizam, protekcionizam i politika sile, i da je međunarodni poredak ozbiljno ugrožen, Sji je naveo da je neophodno da Kina i Velika Britanija podržavaju multilateralizam i slobodnu trgovinu, prenela je Kineska medijska grupa.

„Nadamo se da će Velika Britanija obezbediti pošteno, pravedno i nediskriminatorno poslovno okruženje kineskim kompanijama. Kina je spremna da aktivno razmotri primenu jednostranog bezviznog režima za Veliku Britaniju“, naveo je Si.

Britanski premijer je Starmer rekao da London želi da izgradi „sofisticirani odnos“ sa Pekingom, javlja Rojters.

„Kina je vitalni igrač na globalnoj sceni i od vitalnog je značaja da izgradimo sofisticiraniji odnos gde možemo da identifikujemo mogućnosti za saradnju, ali naravno i da omogućimo smislen dijalog o oblastima gde se ne slažemo“, rekao je Starmer Siju na početku sastanka.

Više od 50 vodećih poslovnih rukovodilaca došlo je sa britanskim premijerom u Peking, kao i predstavnici nekih kulturnih organizacija.

Sastanak kineskog predsednika i britanskog premijera trajao je 80 minuta.

Starmer, koji boravi u četvorodnevnoj poseti Kini, prvi je britanski premijer koji je nakon osam godina otišao u zvaničnu posetu Kini.

Britanski lider će se takođe sastati sa premijerom Li Ćijangom.

Britanska vlada je juče saopštila da će dve zemlje potpisati sporazum o zajedničkim akcijama o kontroli kineskih motora za male čamce, kako bi sprečili krijumčarenje ljudi u Britaniju preko Lamanša.

Sporazum predviđa i više deportacija onih koji nemaju pravo da borave u Velikoj Britaniji i intenzivniji rad sa Kinom na suzbijanju sintetičkih opioida, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com