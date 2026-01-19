Starmer: Trampova pretnja carinama potpuno pogrešna, trgovinski rat nikome ne ide u korist

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je danas da svaki pokušaj da se reše nesuglasice sa saveznicima kroz carine predstavlja „potpuno pogrešan“ pristup i da bi to štetilo britanskim radnicima, malim preduzećima i ekonomiji uopšte.

Komentarišući najavljene američke carine evropskim državama koje se suprotstavljaju njenoj invaziji na Grenland, Starmer je rekao da to nije način da se prevazilaze razlike unutar savezništva.On je obraćajući se danas javnosti iz sedišta Vlade rekao da su SAD i Velika Britanija bliski saveznici i partneri, i da taj odnos ima veliki značaj.

Starmer je naglasio da odluka o statusu Grenlanda pripada isključivo narodu Grenlanda i Danskoj, prenosi BBC.

Upitan o mogućim odmazdama ili ličnom susretu sa Trampom, Starmer je rekao da trgovinski rat nikome ne ide u korist i da je njegov cilj sprečiti da do toga dođe.

Starmer je rekao da bliski odnosi sa SAD donose konkretne rezultate u nacionalnom interesu, uključujući zaštitu radnih mesta i nacionalne bezbednosti. Dodao je da je u dnevnom kontaktu sa ključnim članovima Trampove administracije.

Premijer je naglasio da bezbednost Grenlanda ima značaj i da će njen značaj rasti kako klimatske promene oblikuju Arktik.

„Kako se otvaraju novi pomorski putevi i pojačava strateška konkurencija, Severni pol će zahtevati veću pažnju“, rekao je Starmer.

(Beta)

