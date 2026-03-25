Starović na Forumu o Vojvodini: Unapređenje regionalnog razvoja ključno za evropski put Srbije

Ministar Srbije za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je danas u Novom Sadu na Forumu o regionalnom razvoju Vojvodine da je unapređenje politike regionalnog razvoja jedan od ključnih prioriteta na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), saopštio je njegov kabinet.

On je naveo da je u toku usvajanje Zakona o upravljanju kohezionom politikom koji treba da uspostavi efikasan sistem za korišćenje fondova EU i pripremi Srbiju za članstvo.

Paralelno se radi na jačanju kapaciteta institucija i lokalnih samouprava kako bi mogle da u potpunosti iskoriste sredstva namenjena regionalnom razvoju.

Starović je naglasio značaj aktuelnih programa EU Pro plus i EU Integra, kroz koje je do sada razvijeno 12 strategija teritorijalnog razvoja i finansirano 18 projekata, dok je u pripremi još 10 strategija koje obuhvataju 41 lokalnu samoupravu.

Ministar je pomenuo i važnost projekta COHPOL 2 koji doprinosi jačanju lokalnih administrativnih i institucionalnih kapaciteta za sprovođenje kohezione politike.

Starović je rekao da Srbija od 2004. godine učestvuje u programima Evropske teritorijalne saradnje, i da je do sada realizovano više od 2.500 projekata ukupne vrednosti veće od 600 miliona evra za šta je dobila bespovratna sredstva.

Ovi projekti obuhvataju oblasti od privrede i turizma do obrazovanja, zaštite životne sredine i infrastrukture i podrške zdravstvenom sistemu i konkretno, svojom održivošću, doprinose kvalitetnijem životu građana u lokalnim sredinama u kojima se sprovode.

Starović je na Forumu najavio održavanje informativnih sesija ove godine za sve zainteresovane za programe teritorijalne saradnje i nastavak aktuelnih poziva za prijavu projekata, dok se prvi pozivi u narednoj finansijskoj perspektivi očekuju od 2028.

Ministar je zaključio da programi EU predstavljaju važan instrument za ujednačeniji regionalni razvoj, jačanje partnerstava lokalnih sredina u Srbiji, kao i s onima iz drugih država korisnica evropskih programa jer donose vidljive koristi građanima i pre samog članstva u Uniji.

Skup u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu je okupio predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora. Razgovaralo se i o saradnji institucija u podršci sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, regionalnom razvoju i praktičnom funkcionisanju programa i fondova EU.

Forum je organizovalo pet regionalnih razvojnih agencija Vojvodine – Banat, Bačka, Srem, Panonreg i Južni Banat, uz podršku Pokrajinske vlade.

(Beta)

