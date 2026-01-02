Starović odgovorio Tepić: Srbija nema skoro nikakve sličnosti s onim kakva je bila pre 20 godina

Ministar Srbije za evropske integracije i član Predsedništva vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Nemanja Starović odbacio je današnje tvrdnje potpredsednice opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić da Srbija nastavlja politiku izolacije od Evrope i da sve liči na devedesete godine.

„Svi koji se tog vremena još sećamo, dobro znamo da današnja Srbija po gotovo svim ključnim parametrima – ekonomiji, socijalnoj odgovornosti, međunarodnom položaju, vojnoj snazi, nema skoro nikakve sličnosti sa državom s kraja 20. veka“, naveo je Starović na društvenoj mreži Iks (X).

Po njegovim rečima, „neverovatna je upornost“ s kojom lideri opozicije „forsiraju narativ o navodnom ‘povratku u devedesete’ „.

„Narativ koji je ne samo očigledno netačan, već im je, paradoksalno, i kontraproduktivan. Izgleda da im želja za povratkom u vreme binarnih izbora, kada je bilo dovoljno biti protiv nekoga, pa da vlast sama padne u krilo, toliko pomućuje razum da više ne vide stvarnost“, ocenio je Starović.

Starović smatra da te priče „sasvim opravdano ne zanimaju“ mlađe generacije, već da sve generacije zanimaju „mir, stabilnost, put ka boljem životu i, iznad svega, sloboda, ponos i dostojanstvo“ i da poređenja sa 1990-im godinama „samo dodatno razobličavaju koliko ti akteri ne razumeju ni duh vremena, ni karakter našeg naroda“.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić je ocenila da, dok druge države-kandidati nastavljaju da napreduju ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), Srbija „nastavlja politiku izolacije od kontinenta na kome živimo“.

„Da normalan čovek pretrne koliko sve liči na 90-e. Aleksandar Vučić čak i govori isto što je govorio Slobodan Milošević dok su nam uvodili sankcije: da je svetska kriza naša šansa, da se postojeći poredak raspada i dolazi nova podela snaga koja je za nas dobra, da su sankcije i ratovi ‘žrtva’ koja će nam se isplatiti, da ćemo mi jačati dok drugi propadaju“, navela je Tepić u saopštenju.

Tepić je navela da su Moldavija i Ukrajina od juče u roming-zoni Evropske unije, a da Crna Gora i Albanija očekuju ulazak u EU u naredne dve do tri godine, uz ocenu da Srbija danas ne bi dobila ni status kandidata za članstvo u EU, da se o tome odlučuje na osnovu „nivoa korupcije, organizovanog kriminala u sprezi sa vlašću, osakaćene demokratije, sloma vladavine prava, slobode medija i izbora“.

„Ali to Aleksandru Vučiću ne predstavlja problem, jer on i ne želi Srbiju u Evropi. To maskira pričom o tome da želimo da budemo dobri sa svima, praveći se da ne shvata da nije moguće biti podjednako dobro sa stranama koje međusobno ratuju“, navela je ona.

(Beta)

