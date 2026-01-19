Starović: Proces evrointegracija nije zamrznut, razočarani smo ali nema alternative za Srbiju

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da proces integracija Srbije u Evropsku uniju (EU) nije zamrznut iako otvaranja novih pregovaračkih poglavlja nije bilo poslednje četiri godine.“Naime, mi realizujemo našu Reformsku agendu zadovoljavajućom dinamikom i shodno tome povlačimo sredstva iz Plana rasta EU za Zapadni Balkan“, rekao je Starović, u intervjuu za Večernje novosti.

On je ocenio da ne postoji „kredibilna alternativa nastavku integracije Srbije u EU“.

„Uz puno razumevanje za sva razočaranja, pa i ogorčenost koje mnogi ljudi s pravom osećaju zbog licemerja i dvostukih standarda kojima smo često izloženi, mislim da donosioci političkih odluka nemaju prava na emotivni pristup i moraju se voditi odgovorno prema budućnosti države i naroda“, istakao je Starović.

(Beta)

