Starović: Veoma brzo ćemo zatražiti mišljenje Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio je danas da će država veoma brzo zatražiti analizu Venecijanske komisije Saveta Evrope za set pravosudnih zakona usvojen nedavno u Skupštini Srbije.

Starović je za Prvi program Radio Beograda rekao da će se država konsultovati sa Venecijanskom komisijom i pristupiti izmenama ukoliko postoji potreba, ali dodao da „to naravno ne znači da zakoni nisu stupili na snagu“.

Prema njegovim rečima, uprkos primedbama, novi set pravosudnih zakona koji je predložio njegov stranački kolega, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, potpuno je u skladu sa ustavnim principima utvrđenim 2022. godine.

„Uvažavajući skepsu, činjenica je da je ovo bio poslanički zakon i da nije prošao proceduru konsultacije sa Evropskom komisijom, kao što je to slučaj kada vlada predlaže zakonska rešenja“, rekao je Starović, a prenela Radio-televizija Srbije.

(Beta)

