Staša Košarac: Otvorenost Kine je nešto što bih želeo i za BiH

(KMG) – U intervjuu za Kinesku medijsku grupaciju, ministar trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Staša Košarac, istakao je značaj Sajma trgovine u Ningbou, navodeći da je to velika prilika, posebno za male zemlje poput BiH.

Iako je, kako je rekao, BiH orijentisana ka partnerstvu sa EU, Košarac smatra da je to već sada „kretanje jednosmernom ulicom“.

“Međutim, kako bi BiH ušla u dvosmernu ulicu, prvi korak je upravo učestvovanje na kineskom sajmu, a time i pristup kineskom tržištu. Ovaj sajam pruža dobru osnovu za sklapanje novih partnerstava i investicija“, rekao je Košarac.

Govoreći o trgovinskoj saradnji između dve zemlje, naveo je da BiH u Kinu najviše izvozi drvne sortimente, dok najviše uvozi elektronske uređaje.

„Zagovaraću potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i Kine. To će imati veliki uticaj na našu privredu i osvajanje tržišta EU, ali i drugih regiona. To je politika koju želim da zagovaram, da zajedno sa kineskom stranom otvorimo dijalog, kao što je to Srbija uradila. Mislim da je to značajan, rekao bih iskorak za jačanje naše ekonomije, demantujući neke da ukoliko se napravi ugovor o Slobodnoj trgovini sa Kinom, da će to negativno uticati na našu ekonomiju, naprotiv“, naveo je bh. ministar.

Kaže kako Kina i kineske kompanije u BiH još intenzivn o investiraju u energetiku, putnu infrastrukturu, zdravstvo… Tako da je, kako dalje navodi, tu prilika gde se mogu naći zajednički interesi u cilju ostvarivanja i jačanja ekonomije BiH, ali i Kine.

Na pitanje šta ga najviše privlači u Kini i šta bi poželeo u svojoj zemlji, ministar Košarac bez razmišljanja je rekao da je to otvorenost Kine prema svetu. Poželeo je isto tako i za svoju zemlju.

„Mislim da je privreda BiH u jednom nepovoljnom položaju, zato imamo dosta uvezene robe. S toga je ugrožena naša domaća proizvodnja u nekim segmentima. To govori o tome kako Evropska unija želi da bude nadređena. Žele da bazično rade implementacije svojih ekonomskih interesa. Ja nisam siguran da je takva politika Narodne Republike Kine. Kina stalno nudi saradnju i pomoć“, poručio je Košarac.

Bosanskohercegovački ministar je izrazio zadovoljstvo povodom privremenom dogovora između Kine i SAD-a, o tarifama. Takođe je naglasio važnost globalnog mira za postizanje dugoročnih ekonomskih ciljeva. „Mislim da su politike mira ključne politike. I to je upravo jedna od politika samog predsednika Kine, Si Đipinga. Dijalog i mir”, zaključio je Košarac.

