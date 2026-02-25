Statistika: Nastavlja se drastičan pad broja živorođenih i porast broja umrlih

Republički zavod za statistiku (RZS) saopštio je danas da je u januaru 2026. godine u Srbiji živorođeno je 4.848 beba, dok je 9.981 osoba preminula.

„U Republici Srbiji, u januaru 2026. godine, beleži se pad živorođenih za 130, odnosno za 2,6 odsto, kao i rast umrlih za 446, ili za 4,7 odsto, u poređenju s istim mesecom prethodne godine“, naveo je RZS.

Od 2012. do kraja 2025. godine Srbija je zbog negativnog prirodnog priraštaja ostala bez 580.000 stanovnika.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u tom periodu je živorođenih bilo 888.622, a preminulo je 1.469.576 osoba.

Najveća smrtnost je zabeležena za vreme pandemije kovida, kada je 2020. i 2021. godine ukupno preminulo 253.473 osobe . Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije Srbija je, tokom pandemije, posle Bugarske, bila zemlja s najvećim brojem smrtnih slučajeva u odnosu na broj stanovnika.

Tokom prošle godine zabeležen je i najmanji broj živorođenih – 58.445, dok je preminulo 94.831 osobe .

Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je 1. januara živelo 6.567.783 stanovnika.

Tabela:

Godina Živorođeni Preminuli Prirodni priraštaj

2012 67.257 102.400 -35.143

2013 65.554 100.300 -34.746

2014 66.461 101.247 -34.786

2015 65.657 103.678 -38.021

2016 64.734 100.834 -36.100

2017 64.894 103.722 -38.828

2018 63.975 101.655 -37.680

2019 64.399 101.458 -37.059

2020 61.692 116.851 -55.158

2021 62.180 136.622 -74.442

2022 62.250 110.839 -47.589

2023 60.813 97.098 -36.285

2024 60.311 98.041 -37.730

2025 58.445 94.831 -36.386

Ukupno 888.622 1.469.576 -579.953

Izvor: Republički zavod za statistiku

*(bez Kosova i Metohije)

