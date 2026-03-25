Statistika: U prva dva meseca 8.231 više umrlih nego rođenih

Republički zavod za statistiku saopštio je da je u prva dva meseca 2026. godine u poređenju s istim periodom prethodne, zabeležen pad broja živorođenih od 45 odnosno za 0,5 odsto, kao i pad broja umrlih od 312 ili za 1,7 odsto.

U Republici Srbiji, u periodu januar-februar 2026. godine, broj živorođenih je 9.303 i u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 9.348, beleži se pad od 45 odnosno za 0,5 odsto, saopšteno je.

Broj umrlih u periodu januar-februar 2026. godine je 17.534 i, u poređenju s istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih iznosio 17.846, beleži se pad od 312 ili za 1,7 odsto.

Negativni prirodni priraštaj u prva dva meseca ove godine iznosi 8.231 više umrlih nego rođenih.

Tabela:

Godina Živorođeni Preminuli Prirodni priraštaj

2012 67.257 102.400 -35.143

2013 65.554 100.300 -34.746

2014 66.461 101.247 -34.786

2015 65.657 103.678 -38.021

2016 64.734 100.834 -36.100

2017 64.894 103.722 -38.828

2018 63.975 101.655 -37.680

2019 64.399 101.458 -37.059

2020 61.692 116.851 -55.158

2021 62.180 136.622 -74.442

2022 62.250 110.839 -47.589

2023 60.813 97.098 -36.285

2024 60.311 98.041 -37.730

2025 58.445 94.831 -36.386

Ukupno 888.622 1.469.576 -579.953

Izvor: Republički zavod za statistiku

*(bez Kosova i Metohije)

(Beta)

