Stefan Krkobabić: Nastavljamo borbu za socijalnu, garantovanu penziju, ne manju od 150 evra

Samo socijalno odgovorna država ne zna za građane prvog i drugog reda, rekao je danas potpredsednik PUPS- a, Stefan Krkobabić, na velikom predizbornom skupu te stranke u selu Ratari, kraj Smederevske Palanke.

Istakao je da je takva država garant jednakosti, ali i siguran čuvar dostojanstva svakog pojedinca.

„Najbolja potvrda svega toga za nas sa izborne liste broj 1 – Aleksandar Vučić ‘Smederevska Palanka, naša porodica’ biće uvođenje socijalne – garantovane penzije, ne manje od 150 evra, koju s pravom očekuju oni koji nisu u penziji i nikada neće biti u penziji, a među njima je najviše žena, i to žena na selu“, rekao je Krkobabić, a prenela stranka.

PUPS, kako je navedeno, na predstojeće izbore 29. marta izlazi u okviru liste broj 1 „Aleksandar Vučić – Smederevska Palanka, naša porodica“, a „poruka sa tog, kao i sa svih prethodnih skupova bila je jednoglasna – Lista ‘Aleksandar Vučić –Smederevska Palanka, naša porodica’ je tu, isključivo zbog dobrobiti svih i boljitka Srbije kome svim srcem težimo“.

Na skupu je istaknut značaj programa za obnovu i preporod sela Srbije, koji realizuje ministar za brigu selu Milan Krkobabić, uz punu podršku predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

U ime vodećeg koalicionog partnera iz SNS-a skupu se obratio predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen, a u ime domaćina i opštinskog odbora PUPS-a, Ljiljana Danilović koja je i kandidat za odbornika, zatim predsednik IO Ilo Mihajlovski, kao i potpredsednik PUPS-a i narodni poslanik, Dragan Marković.

Oni su istakli da je „PUPS u potpunosti programski i akciono osposobljen za predstojeće izbore i da građani Smederevske Palanke, među kojima je i ogroman broj penzionera, kao i žitelji okolnih sela, to umeju da prepoznaju i vrednuju“.

PUPS će, kako je navedeno, uzeti učešće na martovskim izborima u šest lokalnih samouprava.

(Beta)

