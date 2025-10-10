Stejt department o sankcijama NIS-u: Sankcije usmerene protiv Rusije ne protiv Srbije

Stejt department je saopštio da su Sjedinjene Države sankcionisale Naftnu industriju Srbije (NIS) jer je u vlasništvu ili pod kontrolom ruske naftne kompanije Gasprom njeft, u odgovoru za Novu na puti o sankcijama koje su stupile na snagu 9. oktobra.

„Američki predsednik Donald Tramp jasno poručio da evropski partneri moraju prestati da koriste ruske energente – jer to produžava rat u Ukrajini“, piše u odgovoru.

Naftna industrija Srbije se od 2008. nalazi u većinskom ruskom vlasništvu, najveći vlasnički udeo ima kompanija Gasprom njeft, 44,9 odsto, država Srbija raspolaže sa 29,9, dok ostatak čine mali akcionari.

„U duhu saradnje sa Srbijom odložili smo primenu sankcija skoro devet meseci. U bliskom smo kontaktu sa našim srpskim partnerima u vezi sa ovim pitanjem i cenimo njihovu koordinaciju sa nama. Sankcije su usmerene protiv Rusije, a ne protiv Srbije“, piše u odgovoru.

Kaže se da podstiču Sribju da preduzme korake kako bi pronašla rešenje za preuzimanje kontrole nad svojim ključnim energetskim resursima.

„To predstavlja priliku za Srbiju da postigne veću energetsku nezavisnost i snažniju ekonomsku budućnost“, navodi se u odgovoru Stejt departmenta.

Navedeno je i očekivanje da će uklanjanje ruske kontrole nad NIS-om povećati energetsku bezbednost Srbije i podstaći investicije i prosperitet u celom regionu.

U odgovoru je naznačeno da Sjedinjene Države ostaju posvećene partnerstvu sa Srbijom, kako bi se divezifikovao njen energetski sektor – što će, kako je ukazano, doprineti ekonomskom oznaživanju Srbije.

“Kao što je rekao sekretar (Marco) Rubio, posvećeni smo obostrano korisnom odnosu sa Srbijom koji pokreće ekonomski rast i koristi građanima obe zemlje. Duboko cenimo sličnu posvećenost predsednika (Aleksandra) Vučića”, piše u odgovoru Stejt departmenta na upit o američkim sankcijama NIS-u.

(Beta)

