Stejt department: Rubio i Vučić o jačanju partnerstva SAD i Srbije

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Marko Rubio sastao se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i razgovarao o produbljivanju partnerstva SAD i Srbije, saopšteno je iz Stejt departmenta.

Na susretu u Njujorku, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), Rubio i Vučić su razgovarali o jačanju partnerstva kroz „bilateralni strateški dijalog i učešću SAD na EKSPO 2027“, navodi se na sajtu Stejt departmenta.

Vučić je na Instagramu naveo da je sa Rubiom razgovarao o jačanju političkog dijaloga Srbije i SAD, unapređenju ekonomske saradnje i zajedničkim bezbednosnim izazovima, a da je „fokus razgovora bio je na oblasti ekonomije i trgovine, posebno kada je reč o rešavanju pitanja američkih tarifa“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com