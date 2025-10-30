Stejt department: Sankcije Dodiku i ostalima ukinute zbog konstruktivnih poteza parlamenta RS

Portparol Stejt departmenta izjavio je da je ukidanje sankcija američke administracije lideru Saveza nezavisnih socijlademokrata (SNSD) i bivšem predsedniku Republike Srpske (RS) Miloradu Dodiku i njegovim saradnicima usledilo zbog konstruktivnih poteza Narodne skupštine RS prethodnih sedmica.

“Konstruktivne akcije koje je preduzela Narodna skupština RS u prethodnim sedmicama trebalo bi da poboljšaju stabilnost Bosne i Hercegovine i omogućiće partnerstvo sa SAD-om, zasnovano na zajedničkim interesima, ekonomskom potencijalu i zajedničkom prosperitetu”, navedeno je u u pisanom odogovoru portparola Stejt Departmenta za sarajevski portal Detektor.ba.

Dodali su da je “ukidanje sankcija za bivšeg predsednika RS i ukupno 48 njegovih saradnika i kompanija, koji su sankcionisani u prethodne tri godine, deo je redovnih revizija koje Sjedinjene Američke Države provode u vezi sa sankcijama”.

Naveli su da se ovih 48 pojedinaca i kompanija nalazilo na posebnoj listi posvećenoj sankcijama za Zapadni Balkan, ističući da se redovna revizija sprovodi kako bi SAD obezbedile da unapređuju američke ekonomske, nacionalne, bezbednosne i spoljnopolitičke ciljeve.

“Nastavićemo blisko sarađivati sa političkim akterima i učesnicima iz celog političkog spektra u BiH, kako bismo unapredili zajedničke prioritete”, zaključio je portparol Stejt departmenta.

Sredinom oktobra Narodna skupština RS poništila je sve ranije donete zakone, koje je prethodno Ustvani sud BiH proglasio neustavnim.

Na taj način poništen je, između ostalih, zakon o nepokretnoj imovini, kao i odluke o neprimenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika na teritoriji RS, kao i zabrani delovanja dela policijskih i pravosudnih institucija u ovom bh. entitetu.

Svi ovi zakoni usvojeni su nakon što je Sud BiH izrekao pravosnažnu presudu Dodiku, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) je po osnovu presude Dodiku oduzela mandat predsednika RS, a Narodna skupština RS je za vršioca dužnosti imenovala njegovu dugogodišnju savetnicu Anu Trišić Babić.

Prevremeni izbori za predsednika RS zakazani su za 23. novembar.

(Beta)

