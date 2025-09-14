Šteta od nemira u Nepalu veća nego od zemljotresa 2015.

Dvonedeljna pobuna Nepalaca koju su predvodili mladi, po nepotpunim podacima je koštala 72 života – dok se nastavlja pretraga spaljenih ruševina zgrada i vozila, a ranjeno je ili povređeno više od 2.100 ljudi.

Ekonomisti materijalnu štetu zasad procenjuju na tri hiljade milijardi nepalskih rupija što je ravno jednom i po godišnjem državnom budžetu ili polovini bruto-domaćeg proizvoda te siromašne himalajske zemlje koji je 2024. bio 42,9 milijardi dolara.

To danas piše list „Katmandu tajms“ i navodi da je šteta veća nego od razornog zemljotresa 2015. godine, magnitude 7,8, drugog najvećeg u istoriji te zemlje.

Nekoliko učesnika pobune – đaka, studenata, radnika, učitelja koji imaju od 17 do 27 godina rekli su slično za Rojters, neki uzgred zamerajući što je bilo uništavanja i paljenja, čak i znamenitosti: to je bio protest protiv korupcije vlasti i Vlada je pala kako su zahtevali.

„Generacija Z“ (rođeni od 1997. do 2012.) hoće novo, neukaljano, izabrano rukovodstvo države, stručne ljude, neće na vlasti rodbinu moćnika kao do sada, traže radna mesta da bi mladi mogli da se zaposle i da bi se vratili milioni Nepalaca koji su morali na rad u inostranstvu.

Sada – a jesen je glavna turistička sezona u Nepalu, zbog štete od nemira neće doći stotine hiljada stranih turista, pre svega iz susedne Indije, niti Nepalci iz inostranstva koji tada masovno dolaze da s porodicama u domovini slave višednevne praznike.

Štete od protesta imaju svi – od vlasnika malih radnji, velikih lanaca samousluga, hotela, prevoznika, uključujući avionske, piše „Katmandu tajms“.

Popularna turistička odredišta su poharana, hoteli spaljeni do temelja, uključujući najnoviji i najveći, prošle godine izgrađen „Hilton“ s pet zvezdica u Katmanduu, na ulicama mnogih gradova svuda su izgoreli automobili, kamioni i autobusi.

“Privredni rast će ove fiskalne godine biti manji od jedan odsto”, rekao je ekonomista Čandra Mani Adhikari.

Naveo je da veliku štetu od nemira imaju kompanije koje uplatama poreza najviše pune državni budžet: – lanac samousluga „Bhat-Bhateni“ čija je većina radnji opljačkana pa uništena, međunacionalni poslovni konglomerat 200 komopanija – od finansija do hrane „Chaudhary Group“ i telekomunikacioni gigant „Ncell“.

Šteta od nemira se nadovezala na ovogodišnju jaku i dugotrajnu sušu, a za vanredne izbore najavljene za mart država mora da negde nađe 30 milijardi rupija (180 miliona evra), rekao je Adhikari.

Procena privrednika je za sada da je zbog uništavanja samo tokom jedne noći nemira bez posla ostalo 10.000 ljudi.

Udruženje hotelijera računa da je taj sektor imao 25 milijardi rupija štete (150 miliona evra), a Udruženje prodavaca automobila štetu računa na 15 milijardi (90 miliona evra).

Veliki nepalski hotelijer Jogendra Šakja je rekao za „Katmandu tajms“ da ovonedeljno smirivanje stanja i postavljanje nove, privremene vlade mogu da uvere strane turiste da ipak dođu. A koliko će biti štete u narednih šest meseci, do vanrednih izbora zakazanih za mart, smatra on, zavisi od političke stabilnosti i ponašanja stranka: da li će se vratiti destruktivnoj taktici razaranja rivala i gaženja propisa, a to bi turizam mogao platiti.

Nepal i njegovih 30 miliona stanovnika prolaze kroz mnoge nevolje posle pobede levičara 2006. u građanskom ratu i potom ukidanja monarhije. Bilo je i zemljotresa, hronična je nestašica struje, bilo je sindikalnih štrajkova, došao je i kovid, a najveću štetu izaziva duboka politička nestabilnost iz koje raste korupcija.

Traženje i prodaja usluga moćnika posledica je duboko ukorenjene kleptokratije u kojoj se političari, poslovna elita i čak i kriminalci dogovaraju o izvlačenju koristi za sebe, te će

“veliki izazov za Vladu biti da radi transparentno“, rekao je ekonomista Adhikari.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com