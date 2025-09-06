Štimac analizirao video snimke NS protesta: Crvena raketa pa zeleni laser, signali za napad policije

Proslavljeni srpski košarkaš Vladimir Štimac, redovni učesnik demonstracija protiv korupcije na poziv studenata, analizirao je dostupne video materijale sa protesta u Novom Sadu u petak i zaključio da se radi o organizovanoj akciji policije protiv građana.

„Kako je sve počelo? Neko je ispalio crveni signalni znak (raketu)“, napisao je Štimac na tviteru (X). Brojni svedoci su potvrdili da je signalnu raketu ispalio policajac u civilu, sa mesta pored trafo stanice u obližnjem parku.

Štimac piše da su se odmah nakon te rakete udaljila oklopna vozila i transporteri koji su bili prethodno postavljeni na raskrsnici koja vodi ka Filozofskom fakultetu, te da je ostao samo manji broj oklopljenih policajaca, a oni su tada stavili gas maske i počeli da se pripremaju za akciju.

Do tada niko nije ništa bacao na policiju, ali su građani bučno i veoma oštro izražavali bes dobacujući im da su kerovi i da štite ubice, lopove i kriminalce.

„Odjednom, iz mraka, sevnuo je zeleni laser iz ruke čoveka obučenog u civilku, sa motorolom. U tom trenutku kreće pakao: šok bombe, suzavac i crveni vatromet koji je leteo pravo ka masi koja se povlačila“, napisao je Štimac i uz to postavio i video snimak kojim to dokazuje.

„Tada su počeli da tuku sve pred sobom. I nisu bez razloga u celoj Srbiji i svi mediji na svetu objavili ono što je produžena ruka kriminalnog režima uradil“, zaključio je Štimac.

Njegovo svedočenje potvrdio je i Vladan Slavković iz Lokalnog fronta, koji je napisao da je apsolutno tačno sve što je Štimac napisao. On je, takođe na tviteru (X), postavio i sopstvene video snimke na kojima se još bolje vidi scenario i sprovođenje akcije protiv građana.

Svedoci beogradskog pokušaja izazivanja velikih nemira 15. marta ove godine, tvrde da je na isti način koordinisana i akcija na tom skupu, odnosno da je posle crvene rakete ubrzo usledio udar zvučnog topa, istovremeno sa napadom neidentifikovanih osoba iz Pionirskog parka (Ćacilend).

