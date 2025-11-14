Štimac: Ne odustajem od borbe, obavestiću međunarodne institucije o Vučićevoj represiji

Aktivista Vladimir Štimac, bivši košarkaš, danas je izjavio da ne odustaje od borbe za pravdu i da će obavestiti međunarodne institucije o, kako je rekao, represiji koju prema njemu sprovodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Povodom nezvaničnih informacija koje su objavili tabloidni mediji o tome da je Viši sud u Beogradu doneo odluku da mu se zabrani prisustvo na javnim skupovima, Štimac je agenciji Beta kazao da ništa manje nije očekivao od „jedne kukavice koja 13 godina nije izašla ni na jedan tv duel i koja šalje svoje trbuhozborce da blate i targetiraju ljude“.

„Očigledno da je režim Aleksandra Vučića uplašen od jednog čoveka. Nedeljama unazad je bio planiran i sprovođen orkestriran napad na mene, ne samo kroz hapšenje već i kroz planiranje neke veće odmazde. Ne odustajem od borbe, i u dogororu s mojim advokatskim timom alarmiraću međunarodne institucije da svetska javnost vidi ko je i šta radi Aleksandar Vučić. Ta osoba krši ne samo moja ustavna prava nego i moju slobodu govora, slobodu hoda i uskraćuje mi mogućnost da na skupovima zaštitim ljude na koje on šalje kriminalce“, rekao je Štimac.

Prema njegovim rečima, Vučićev cilj je da ga skloni s protestnih skupova kako ne bi bio s narodom i studentima.

„Zabrana prisustva javnim skupovima je diktatorska i autokratska odluka jednog uplašenog tiranina i ustavogazitelja. Kad je to mogao da uradi meni, koji sam viđeniji u medijima, zamislite kakva se represija vrši nad ostalim ljudima, kojima se preti otkazima na poslu i ugrožava osnovna egzistencija“, rekao je proslavljeni srpski košarkaš Vladimir Štimac.

Pravni zastupnik Vladimira Štimca advokat Nikola Lakić kazao je agenciji Beta da je danas iz režimskih tabloida saznao da je Viši sud u Beogradu preinačio rešenje kojim je Vladimir Štimac pušten da se brani sa slobode.

„Tabloidi pod kontrolom Aleksandra Vučića vodili su danima medijsku kampanju protiv Vladimira Štimca, tražili njegovo hapšenje, pritvor, brzo suđenje, zatim su napadali sudije koje sude po Zakonu, a sve s ciljem da se Štimac udalji s protesta kao i da bi se zadovoljile želje jedne osobe“, kazao je advokat.

Naglasio je da ne postoji osnovana sumnja da je Štimac počinio bilo koje krivično delo.

„Na stranu to što je režim Aleksandra Vučića progonio nevinog čoveka, ali skandalozna je činjenica da Vučićeva medijska trovačnica i svi njegovi tabloidi imaju odluku suda pre Vladimira Štimca i njegovih branilaca. Skandalozno je da okrivljeni preko tabloida saznaje kako je odlučeno o njegovim pravima, skandalozno je i to da je ovom odlukom zadovoljen ego i sujeta jedne osobe“, rekao je Lakić.

Dodao je da u normalnim državama takve stvari nisu moguće.

„U Vučićevoj Srbiji gde su institucije uništene sve ono što je nenormalno postaje normalno i upravo zbog toga tabloidi optužuju, presuđuju i saznaju odluke pre učesnika u postupku“, ocenio je advokat Lakić.

Viši sud u Beogradu delimično je usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora Vladimiru Štimcu i izrekao mu meru zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licima i posećivanja svih javnih skupova, nezvanično je potvrđeno medijima.

(Beta)

