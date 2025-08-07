Stojanović: Vlast više veruje kriminalcima iz privatnih obezbeđenja, nego policiji ili Kobrama

Bivši direktor Vojno-bezbednosne agencije (VBA) Momir Stojanović izjavio je da predstavnici vlasti imaju veće poverenje u kriminalce iz privatnih obezbeđanja nego u policiju ili u odred vojne policije „Kobre“.

Stojanović je agenciji Beta kazao da je nedopustivo i nezakonito da privatna obezbeđenja upadaju na univerzitete, sednice lokalnih skupština, i da čuvaju predsednika Republike.

„Upadi privatnih obezbeđenja na univerzitete i sednice lokalnih skupština su nezakoniti. Vlast zna da je među pripadnicima posebnih jedinica policije prisutno sve veće nezadovoljstvo zbog svakodnevnog angažovanja u punoj opremi i opterećenja. Zato vlast angažuje privatna obezbeđenja za prljave poslove, kako navodno MUP ne bi bio iskrompomitovan. Do sada je više od 50 odsto postupanja lica u policijskim uniformama prema studentima i građanima bilo nezakonito“, rekao je.

Komentarišući to što osobe s kriminalnim dosijeima obezbeđuju čak i predsednika države Aleksandra Vučića, uz opasku da se to nedavno moglo videti u direktnom prenosu šatorskog veselja iz Požege, Stojanović je kazao da se radi o nepoverenju u državne institucije i ponižavanju odreda vojne policije „Kobre“.

„Ovu vlast obezbeđuju ljudi sumnjive prošlosti i van sistema. Zvanično, predsednika Republike obezbeđuju ‘Kobre’, ali pojavljivanje kriminalaca u njegovom obezbeđenju govori da je on blizak s mnogim vođama navijačkih grupa i vlasnicima firmi za privatno obezbeđenje, i da on ne preže da taj ‘potencijal’ koristi i u državne svrhe. Očigledno je da Vučić ima veće poverenje u kriminalce nego u ‘Kobre’, jer su ‘Kobre’ jedinica iz sistema vojske koja ima visok prag moralnosti i profesionalizma u postupanju, dok lica iz Vučićevog privatnog obezbeđenja razmišljaju i postupaju po zakonu ulice“, objasnio je bivši načelnik VBA.

Ova vlast je u opštem strahu, dodao je, i više nikome ne veruje u državnim institucijama, i zato se oslanja na lica iz sveta kriminala.

Komentarišući navode da je i policija angažovala osobe iz kriminogenog miljea, Stojanović je kazao da u Zakonu u policiji stoji da policija, u odnosu na svoje brojne stanje koje danas iznosi oko 47.000 pripadnika, može da angažuje do 15 odsto lica iz građanstva kojima daje službena ovlašćenja.

„Iako ta lica ne znaju ništa o Zakonu o policiji, MUP im daje uniforme i ovlašćenja kao aktuelnoj policiji. To je više puta učinjeno za vreme studentskih i građanskih protesta, iako su ta lica mahom bila iz navijačkih grupa, privatnih firmi za obezbeđenja, ili lica koja imaju debeli kriminogeni dosije. I sada imamo situaciju da oni koji bi trebalo da budu uhapšeni-hapse studente, tuku opozicione odbornike i aktiviste, i čuvaju predsednika države“, rekao je Stojanović.

(Beta)

