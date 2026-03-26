Stojiljković: Lokalni izbori će biti neka vrsta testa šta je najbolja opcija za opoziciju

Profesor Fakulteta političkih nauka (FPN) u penziji Zoran Stojiljković ocenio je da su predstojeći lokalni izbori u 10 mesta 29. marta, neka vrsta testa šta je najbolja opcija za sve predstavnike društvene i političke opozicije.

„Očekujem da će biti tri ili četiri mesta da se odmah nakon zatvaranja izbornih mesta neće znati da je pobedila Srpska napredna stranka i da je moguće da će se većina obrazovati ili na jednu ili na drugu stranu, što će biti paradigmatično za nacionalne izbore“, kazao je Stojiljković za nedeljnik „NIN“.

Ocenio je da će na osnovu toga na parlamentarnim izborima, biti formirane tri liste – studentska, lista stranaka koje su proevropske i „nacionalna demokratska pozicija“.

„Mislim da ima jedan značajan broj ljudi koji će podržati studentsku listu, a koji ne bi bili baš oduševljeni da se nađu na jedinstvenoj listi sa ovom opozicijom koja već ima malo gubitnički imidž“, naveo je on.

Dodao je da ako nema dokaza da jedinstvena lista pokazuje bolje rezultate od dve liste na lokalnom nivou, onda ni na parlamentarnim izborima neće doći do „referendumskog izbora“.

„Jedna su stvar parlament i nacionalni izbori, a druga je neka lokalna opština koja nije reprezentativna za Srbiju, u kojoj em ima malo studenata, em opozicija nema stranačku infrastrukturu“, rekao je Stojiljković.

(Beta)

