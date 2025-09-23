Stojiljković: Studentski pokret izazvao politički zemljotres u Srbiji

Profesor Fakulteta političkih nauka (FPN) u penziji Zoran Stojiljković ocenio je danas da je studentski pokret prouzrokovao „politički zemljotres“ u Srbiji i da su akademci uspeli da dopru do skoro svih pripadnika društva tokom višemesečnih protesta i brojnih akcija.

On je kazao za dnevni list Danas da mladi nisu apatična generacija i da su uspeli da razviju veštine i novi oblik političke kulture.

„U ovih 10 meseci oni su naučili više o demokratiji nego prethodne generacije tokom decenija. Njihova snaga dolazi iz emocija ponosa i istrajnosti“, rekao je profesor.

Po njegovim rečima, najava studenata da će nastupiti na izborima uzdrmala je vlast, a uticala je i na odnose u opozicionom političkom spektru.

Stojiljković je naveo da blokade fakulteta nisu održive na duže staze i da iscrpljuju ljude te dodao da zato treba razvijati inovativne oblike samoorganizovanja.

(Beta)

