Stojković: Upad u Rektorat je dodatno narušavanje autonomije univerziteta

Profesorka beogradskog Biološkog fakulteta Biljana Stojković ocenila je policijski upad u Rektorat kao dodatno narušavanje autonomije univerziteta i najavila za danas u 19.00 časova protest ispred te ustanove.

Ona je agenciji Beta kazala da „danas svedočimo dodatnom narušavanju autonomije univerziteta upadom Kričkovih snaga u zgradu Rektorata“.

„Moguće je da će sada uslediti jedna serija upada (policije) na fakultete (…), ono što smo očekivali od ove vlasti, od radikala je upravo ubijanje univerziteta i svođenje na visoke škole su pod njihovom kontrolom“, kazala je Stojković.

„Vlast je tražila povod i našla ga je nažalost ovom tragičnom događaju i sada će ovo nastaviti da rade“, dodala je profesorka.

„Ispred Rektora okupljaju se profesori i studenti i u dogovoru sa studentima smo zakazali za večeras u 19.00 časova skup na koji svi koji žele mogu da dođu i da iskažu revolt“, rekla je ona.

Stojković je dodala da je univerzitet njena kuća i da će pokušati da uđe u zgradu.

(Beta)

