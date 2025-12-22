Stojmenović: Budžet Beograda za narednu godinu s crnim rupama za korupciju

Zeleno-levi front (ZLF) objavio je uoči današnje sednice Skupštine Bograda da je vlast u predlog budžeta, koji je na dnevom redu, ugradila „crne rupe“ kako bi dodatno omogućila korupcionaške poslove.Budžet nije ni razvojni ni socijalni, iako će vlast to tvrditi, smatraju u ZLF-u.

„Kada se radi o kapitalnim investicijama, što je najbitnije da biste gradili i obnavljali infrstrukturu, vidimo da se za EXPO izdvaja ogroman novac, a to je mesto za još više koruptivnih dilova pri izgradnji projekta“, rekla je odbornica ZLF Natalija Stojenović.

Upozorila je da „i tamo gde ima izdvajanja ne postupa se kako treba, jedan od najvećih projekta u ovom budžetu je železnička stanica Novi Beograd, ali se radi bez ikakve dozvole“.

„Tamo je samo gradilište, ali za njega ne postoje čak ni lokacijski uslovi“, rekla je Stojmenović i, kao primer, navela da takvo ponašanje dovodi do urušavanja plafona u tek rekonstruisanim školama.

Kad je reč o socijalnoj komponenti, ona je rekla da vaučerima zarađuju firme bliske gradonačelniku Aleksandru Šapiću.

„Zbog neodgovornog vođenja Grada i velikog duga, Beograđani će imati povećanje cena komunalnih i ostalih usluga koje su do sad bile subvencionisane“, naglasila je Stojemenović.

(Beta)

