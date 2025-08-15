Stojmenović (ZLF): Lojalnost bandi održava se žmurenjem režima na njihova krivična dela

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Natalija Stojmenović izjavila je danas da ne veruje da Srpska napredna stranka (SNS) i predsednik Srbije Aleksandar Vučić imaju dvadesetak hiljada „lojalista“, kako je on to ranije tvrdio, navodeći da se među onima koje SNS „vrti po različitim lokacijama“ viđa 1.000 ili manje istih ljudi.

Stojmenović je za list Danas navela da svi oni manje-više izgledaju isto – u uskim pantalonama, crnim uskim majicama i sa crnim kačketima, dodajući da već znaju veliki broj njihovih imena i prezimena, kao i poslova koje im je SNS dodelio „u svojoj piramidalnoj šemi pljačkanja Srbije“.

„Nisu to nikakve vojske, kako žele da ih predstave u svojoj grandomaniji, već bande koje čini nekoliko stotina kriminalaca, prevaranata i nasilnika, čija se ‘lojalnost’ održava time što im režim žmuri na ta krivična dela. U dosadašnjim sukobima tih bandita sa narodom, glasnije su kukali banditi“, dodala je ona.

Stojmenović je upitala i šta bi bila zamišljena „pobeda“ lojalista i kakvo društvo i kakav rezultat bi bili ono što bi ih zadovoljilo.

„Da se nas nekoliko miliona ‘ostalih’ iselimo? Da nas pobiju? Da nas pohapse? Duh se više ne može vratiti u bocu. Mi smo videli kako izgleda njihova Srbija iz budućnosti, 1. novembra prošle godine, ali 16 ljudi nije dočekalo da vidi narednu zoru. Zato moramo zajedno – ma kolika da je sila s druge strane. Nas ima više, naš motiv je veći i mi se borimo za najslabije i najmanje među nama, dok se oni bore samo da se ne vrate u zatvor gde im je i mesto“, navela je.

(Beta)

