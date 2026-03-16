Stotinak građana protestovalo ispred lokalne TV u Čačku na kojoj je gostovao Vučić

Stotinak građana protestovalo je večeras ispred zgrade TV Lav plus u Čačku na kojoj je gostovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dva kordona interventne policije, opremljene za razbijanje demonstracija, opkolila su zgradu u kojoj se nalaze prostorije TV kao i deo trga ispred zgrade, tako da građani nisu mogli da priđu do ulaza TV.

Oni su uz zvuke pištaljki i truba demonstrirali protiv predsednika Srbije i policije, uzvikivali „ua“, „sram vas bilo“, „za koga radite“, „koga štitite“, „uhapsite kriminalce“, „izdaja“.

Posle gostovanja na lokalnoj TV, Vučić je uz pratnju obezbeđenja napustio zgradu u kojoj se nalazi TV, a građani koji su protestovali pokušali su da probiju policijski kordon, ali u tome nisu uspeli.

Protest je završen bez većih incidenata.

Građane je na protest pozvala samoorganizovana grupa građanskih aktivista „Građani Čačka u blokadi“.

„Pošto je predsednik najavio da će danas u 18.30 časova gostovati na lokalnoj TV, pozivamo ga da se prošeta po vidikovcu na Kablaru, da obiđe zatvoren bazen i javnu garažu“, naveli su „Građani Čačka u blokadi“ na svojoj Instagram stranici.

Lokalna vlast u Čačku najavljivala je više godina zaredom izgradnju zatvorenog bazena, javne garaže i nove bolnice, a njihova izgradnja još nije ni počela.

Vučić je danas pre dolaska u Čačak boravio u Sevojnu i Lučanima, u kojima su 29. marta zakazani lokalni izbori.

On je u Sevojnu održao tribinu, a u Lučanima obišao fabriku namenske proizvodnje „Milan Blagojević“.

(Beta)

