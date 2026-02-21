Stotine ljudi na maršu u Lionu u znak protesta zbog ubistva desničara

Stotine ljudi su danas u Lionu učestvovale u maršu koji su organizovale krajnje desničarske grupe pošto je jedan desničarski, nacionalistički aktivista umro od prebijanja u tom gradu.

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je na mir pred odavanje počasti Kventinu Deranku, 23-godišnjaku koji je prošle nedelje umro u bolnici od povreda mozga.

Demonstracije su se odvijale pod strogom policijskom kontrolom.

„Ovo je trenutak sećanja i poštovanja prema ovom mladom sunarodniku koji je ubijen, njegovoj porodici i bližnjima. To mora biti na prvom mestu. A zatim je trenutak čvrstine i odgovornosti“, rekao je Makron.

Sedam osoba je privedeno i protiv njih su podignute preliminarne optužnice. Javno tužilaštvo u Lionu zatražilo je da svaka od njih bude optužena za namerno ubistvo, teško nasilje i kriminalnu zavereničku aktivnost.

Šestoro optuženih suočava se sa sve tri optužbe, dok je sedmi optužen za saučesništvo.

Derank je napadnut tokom sukoba pristalica krajnje levice i krajnje desnice na marginama studentskog skupa na kojem je govorila poslanica levice Rima Hasan.

Makron je najavio da će sledeće nedelje održati sastanak sa ministrima kako bi sproveli sveobuhvatan pregled svih nasilničkih aktivističkih grupa koje imaju veze sa političkim partijama, nagoveštavajući da bi neke od njih mogle biti rasformirane.

„U Republici nijedno nasilje nije legitimno. Nema mesta za milicije, odakle god dolazile. Moramo biti apsolutno beskompromisni“, rekao je.

Glavno odavanje počasti ubijenom desničaru održano je u Lionu, gde su česti sukobi krajnje desničarskih i krajnje levičarskih grupa i često poprimaju oblik organizovanih uličnih borbi, ponekad uključujući grupe od po nekoliko desetina ljudi.

Krajnje levičarske militantne grupe u Lionu nastale su relativno nedavno, kao reakcija na mnoge krajnje desničarske grupe koje postoje decenijama. Obaveštajne službe karakterišu grad kao kolevku krajnje desničarskog aktivizma u Francuskoj.

Derankovi roditelji takođe su pozvali na mir i nisu učestvovali u odavanju počasti, koje francuske vlasti nisu zabranile.

Pre početka marša održan je minut ćutanja.

Mnogi muškarci obučeni u crno, neki sa delimično prekrivenim licima, pridružili su se maršu.

(Beta)

