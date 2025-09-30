Stotine ljudi odalo poslednju počast Klaudiji Kardinale u Parizu

Nekoliko stotina ljudi, uključujući poznate filmske ličnosti, prisustvovalo je danas u Parizu sahrani francusko-italijanske glumice Klaudije Kardinale (Claudia Cardinale), važne ličnosti italijanske kinematografije 1960-ih, koja je preminula prošlog utorka u 87. godini.

Sahrani su prisustvovali glumci Ivan Atal (Yvan Attal), Nikola Bedo (Nicolas Bedos) i Žorž Beler (Geroges Beller), koji je glumio sa Klaudijom Kardinale u ostvarenju „Naftne ikone“, filmu iz 1971. godine koji je okupio dve ženske vrhunske zvezde tog doba, Klaudiju Kardinale i Brižit Bardo (Brigitte Bardot).

Među ostalim poznatim ličnostima koje su prisustvovale bili su odlazeća ministarka kulture Rašida Dati (Rachida), i bivši ministar i sadašnji predsednik Instituta za arapski svet Džek Lang (Jack).

Kovčeg sa telom Klaudije Kardinale unet je crkvu Sen Rok u centru Pariza uz aplauz publike i zvuke muzike iz filma „Bilo jednom na Zapadu“, koji je komponovao Enio Morikone (Ennio Morricone).

Klaudija Kardinale je glumila sa Čarlsom Bronsonom (Charles) i Henrijem Fondom (Henry) u tom filmu iz 1968. godine, koji je režirao slavni Serđo Leone (Sergio). To je bila jedna od njenih najvećih uloga.

„Kao i obično, moja majka je prihvatila svoj odlazak kao voz u pokretu“, rekla je njena ćerka, koja je zahvalila Tunisu na organizovanju mise danas La Guletu, gradiću u kojem je njena majka rođena 15. aprila 1938. godine.

Porodica Klaudije Kardinale pozvala je sve one koji žele da doniraju fondaciji sa njenim imenom, koju su ona i ćerka osnovale u Nemuru, južno od Pariza, za promociju mladih umetnika.

(Beta)

