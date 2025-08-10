Stotine ljudi protestovalo u Londonu zbog izraelskih talaca, tražili povlačenje priznanja Palestine

Nekoliko stotina ljudi, uključujući rođake Izraelaca koje palestinski pokret Hamas drži u Pojasu Gaze, protestovalo je danas u Londonu zahtevajući njihovo oslobađanje i osudilo najave priznavanja nezavisne države Palestine.

Demonstranti su u „Nacionalnom maršu talaca“ došli do rezidencije premijera Kira Starmera u Dauning stritu.

Grupa „Zaustavite mržnju“ saopštila je, kao jedan od organizatota protesta, da je cilj bio da premijer postavi puštanje talaca kao prioritet.

Tokom Hamasovog napada na Izrael u oktobru 2023. godine u Pojasu Gaze je zatočena 251 osoba zarobljena na izraelskom jugu, od kojih je većina puštena. Po podacima izraelske vojske je preostalo 49 talaca, od kojih se 27 smatra mrtvim.

Neki od demonstranata su danas nosili zastave Izraela i žute trake preko ruke, a drugi transparente „Pustite ih“.

Marš u Londonu organizovan je dan nakon masovnih demonstracija u Tel Avivu gde su građani takođe zahtevali okončanje rata i oslobađanje talaca, dok Izrael planira da okupira grad Gazu.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu suočava se sa velikim pritiskom građana svoje zemlje i međunarodne zajednice zbog sudbine talaca i novih vojnih planova u Pojasu, a on tvrdi da ne želi da okupira, već da „oslobodi Gazu“.

(Beta)

