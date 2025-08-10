Stotine mladića iscrtava trobojke na Limanu u Novom Sadu, nadgleda ih Vučević

Više stotina mladića, koji odećom podsećaju na pripadnike navijačkih grupa, okupilo se jutros kod zgrade Naftne industrije Srbije i Mosta slobode na Limanu, nakon čega su počeli da iscrtavaju trobojke na fasadama zgrada novosadskog naselja Liman 2.

Na društvenim mrežama i Viber grupama zborova građana Novog Sada podeljene su fotografije od jutros na kojima se vidi njihovo okupljanje, kao i predsednik vladajuće Srpske našpredne stranke (SNS) i bivši gradonačelnik Miloš Vučević.

On se može videti kako iz kola pokazuje prstom na mural koji su žitelji Limana 1 sinoć iscrtali na mestu gde su do juče stajale uvrede i najave izgradnje nove crkve u blizini, a koje su prethodno prekrečili.

Nakon što je na više lokacija juče uklonjeno mnoštvo grafita koji, kako su naveli iz Saveta mesne zajednice Liman 1, „pozivaju na podele“, kao i trobojke kojima su obeležene fasade u ovom delu grada nakon što je SNS izgubila izbore za mesne zajednice 2021. godine, na društvenim mrežama su se pojavili pozivi da se trobojke ponovo iscrtaju organizovano.

(Beta)

