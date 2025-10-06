Stotine planinara zarobljeno na Everestu u nanosima snega

Spasioci pokušavaju da pomognu stotinama planinara zarobljenih u nanosima snega u turističkim kampovima na padinama Mont Everesta u Tibetu, javili su juče kineski mediji.

Oko 350 planinara stigli su do tačke okupljanje u okrugu Tingri a spasioci su u kontaktu sa njih 200 koji su još zarobljeni, javila je kineska državna televizija CCTV.

Nema informacija o tome kako se danas odvijaju napori spasavanja.

Planinari su zarobljeni na visini preko 4.900 metara prema ranijem izveštaju Džimu Njuza, kineskog onlajn sajta. Mont Everest je visok oko 8.850 metara.

Planinar koji je požurio da se spusti pre nego što je sneg blokirao put rekao je za taj kineski sajt da su drugi planinari koji su još na planini preneli da je sneg dubok jedan metar i da je priklještio šatore.

Stotine spasilaca uputile su se juče na planinu da raščiste putanje kojom bi zarobljeni ljudi mogli da se spuste, prenosi kineski sajt.

Stotine turista su se penjale tibetanskom dolinom koja vodi do istočne strane Mont Everesta tokom vikenda, kada je počeo osmodnevni nacionalni praznik u Kini.

Planina Everest zahvata granicu između autonomne regije Tibet u Kini i Nepala, gde je u nedavnim obilnim kišama poginulo više od 40 ljjdi.

Planinari su pokušali da se popnu na najviši vrh na svetu iz baznih kampova obe zemlje. Ovi bazni kampovi za planinare nisu isti kao turistički kamp gde su planinari zarobljeni u snegu.

(Beta)

