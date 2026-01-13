Stotine traktora prošlo pariskim avenijama u znak protesta zbog sporazuma EU sa Južnom Amerikom

Francuski poljoprivrednici su danas sa oko 350 traktora prošli kaldrmisanim pariskim avenijama ka parlamentu, protestujući zbog niskih prihoda i trgovinskog sporazuma Evropske unije sa Južnom Amerikom, za koji strahuju da ugrožava njihovu egzistenciju.

Uz policijsku pratnju, traktori su tokom špica izazvali saobraćajne gužve dok su se kretali Jelisejskim poljima i drugim pariskim avenijama, a potom prešli Senu kako bi stigli do zgrade Narodne skupštine.

Nezadovoljstvo poljoprivrednika u Francuskoj i drugim evropskim zemljama dodatno je poraslo zbog niza problema. Sindikati koji su predvodili proteste poručili su da zahtevaju „konkretne i hitne mere“ radi zaštite prehrambene bezbednosti Francuske.

Portparolka francuske vlade Mod Brežon izjavila je danas za televiziju TF1 da će vlada uskoro izaći sa novim merama pomoći poljoprivrednicima.

Predsednik Emanuel Makron i njegova vlada protive se trgovinskom sporazumu EU–Merkosur, ali se očekuje da on ipak bude potpisan u subotu u Paragvaju, s obzirom na to da ima podršku većine ostalih članica EU.

Evropski poljoprivrednici već dugo kritikuju sporazum sa zemljama Merkosura, Brazilom, Argentinom, Bolivijom, Paragvajem i Urugvajem, tvrdeći da bi on doveo do preplavljivanja tržišta jeftinijim uvoznim proizvodima.

(Beta)

