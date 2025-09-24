Štrajk glađu u Ranilugu: Petroviću i Ristiću otkazi zbog kandidature na opozicionim listama

Kandidat Srpskog narodnog pokreta za gradonačelnika Raniluga Ivan Petrović i kandidat za odbornika ispred stranke Za slobodu, pravdu i opstanak Ivan Ristić započeli su štrajk glađu jer su, kako tvrde, dobili otkaze u Privremenom organu Kosovske Kamenice samo zato što su se kandidovali na opozicionim listama i odbili da podrže Srpsku listu.

Petrović je izjavio za Kim radio da su prethodnih nedelja mnogi Srbi zaposleni u organima Republike Srbije dobili otkaze ili smanjenje plate jer su odbili da podrže Srpsku listu za predstojeće lokalne izbore na Kosovu.

„Ja i još dvojica kolega, ali i mnogi drugi ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru Republike Srbije u Kosovskom Pomoravlju, unazad nekoliko nedelja dobili su otkaze ili drastično umanjenje plate samo zbog toga što imaju drugačije mišljenje, samo zbog toga što su se kandidovali na listama opozicionih stranaka ili jednostavno ne žele da glasuju za Srpsku listu. Svi mi ovde nemamo apsolutno ništa protiv države Srbije ili protiv njenih interesa. Odbrana srpskih interesa, da li treba da počiva na tome da otpuštate ljude koji s decom žive na Kosovo i Metohiji, a na svojim platnim spiskovima držite ljude koji ne žive na Kosovu i Metohiji, već žive od Kosova i Metohije“, kazao je on.

Petović, otac četvoro dece, istakao je da je nakon 17 godina rada rešenje o otkazu dobio 15. septembra.

U tom dokumentu se kao razlog navodi – smanjenje obima posla.

„Formalni razlog otkaza je smanjenje obima posla. Koliko je to smešno i besmisleno govori činjenica da je u proteklih nekoliko meseci naš poslodavac Opštinska uprava Kosovske Kamenice primila u radni odnos stotinak novih zaposlenih, između ostalog i na pozicijama na kojima mi radimo. Pravi razlog je, nažalost, sloboda – želja da nam se uskrati sloboda mišljenja, sloboda govora i želja da nas nateraju na svaki mogući način da odustanemo od naših kandidatura. „, dodao je on.

Istog dana, identično rešenje uručeno je i Ivanu Ristiću, kandidatu za odbornika ispred stranke Za slobodu, pravdu i opstanak, ocu troje dece, koji je u Privremenom organu Kosovske Kamenice radio 19 godina.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com