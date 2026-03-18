Štrajk paralisao aerodrom u Berlinu, Er Srbija otkazala današnje letove za Berlin

Vazdušni saobraćaj na aerodromu "Berlin Brandenburg" potpuno je obustavljen zbog štrajka sindikata Verdi, pa je otkazano 445 poletanja i sletanja za 57.000 putnika, preneo je RTS.

Putnicima se savetuje da kontaktiraju svoje avio-kompanije radi informacija o alternativnim opcijama putovanja.

Štrajk je rezultat tekućih pregovora o platama između Verdija i uprave aerodroma.

Usled generalnog štrajka, kompanija „Er Srbija“ je saopštila da otkazuje letove između Beograda i Berlina 18. marta.

„Putnici će biti preusmereni na letove planirane za 19. mart, koji će se obaviti po redovnom redu letenja, kao i druge alternativne letove. ‘Er Srbija’ žali zbog promena do kojih je došlo usled štrajka na aerodromu u Berlinu i preduzima sve što je u njenoj moći da bi pružila podršku putnicima“, navedeno je u saopštenju kompanije.

Sindikat traži povećanje plata od šest odsto za oko 2.000 zaposlenih, najmanje 250 evra mesečno, kao i dodatni slobodan dan za članove. U Minhenu, javni prevoz je takođe pogođen.

Metro, tramvaji i autobusi od jutra saobraćaju skraćeno, a od 11.00 prelaze na hitnu mrežu. Prigradski vozovi i regionalni autobusi nisu pogođeni. Sindikat Verdi planira i sutra slične štrajkove, i to u drugim većim gradovima u Bavarskoj, Severnoj Rajni-Vestfaliji i Hamburgu.

(Beta)

