Strane investicije na Kosovu 2025. porasle 30 odsto, na više od jedne milijarde evra

U 2025. godini strane direktne investicije (SDI) na Kosovu su dostigle 1,03 milijarde evra, beležeći rast od 238,2 miliona evra ili oko 30 odsto u poređenju sa 2024. godinom.

Po podacima prištinskog instituta GAP, Nemačka i Švajcarska su najviše doprinele investicijama sa 268,7 miliona evra, odnosno 223,9 miliona evra.

Ostali investitori su iz Albanije sa 103,6 miliona evra, SAD sa 92,5 miliona evra i Austrije sa 59,8 miliona evra.

Ukupno, Nemačka i Švajcarska čine 48 odsto stranih direktnih investicija na Kosovu 2025. godine.

Najveći deo tih investicija bio je u sektor nekretnina, sa 770 miliona evra, što čini 75 odsto ukupnih investicija.

Tu se uglavnom radi o kupovini nepokretnosti od strane pripadnika kosovske dijaspore.

Slede finansijske i osiguravajuće aktivnosti sa 124,8 miliona evra investicija (12 odsto ukupnih), trgovina na veliko i malo sa 32,1 milion evra (3 odsto), informisanje i komunikacije sa 26,2 miliona evra (3 odsto) i snabdevanje električnom energijom, gasom i parom sa 22,1 milion evra (2 odsto).

GAP ocenjuje da ovaj trend pokazuje značajan rast interesovanja stranih investitora za privredu Kosova i potencijal ključnih sektora za razvoj.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com