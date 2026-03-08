Stranka bivšeg repera počistila konkurenciju na izborima u Nepalu

Politička stranka u Nepalu koju predvodi bivši reper spremna je za ubedljivu pobedu na prvim parlamentarnim izborima u toj zemlji otkako su protesti generacije Z svrgnuli staro rukovodstvo koje je decenijama vladalo tom himalajskom državom.

„Rastrija Svatantra“ (Nacionalna nezavisna stranka), formirana pre četiri godine, već je osvojila 117 od 165 direktno izabranih mesta i vodi u osam drugih izbornih jedinica po rezultatima izbora održanih u četvrtak, koje je danas ujutru objavila Izborna komisija.

Ostale političke stranke i nezavisni kandidati do sada su osvojili ukupno 36 mesta. Zvaničnici još broje glasove, a konačni rezultati se očekuju iduće nedelje.

Kandidat stranke za premijera je reper Balendra Šah koji je postao političar i 2022. godine pobedio na izborima za gradonačelnika Katmandua. Pojavio se kao vodeća ličnost tokom pobune 2025. godine, koja je svrgnula premijera Kadgu Prasada Olija.

U Nepalu birači direktno biraju 165 članova Predstavničkog, donjeg doma Parlamenta. Ostalih 110 mesta u tom telu od 275 članova raspoređuje se putem proporcionalnog sistema, po kojem se političkim strankama dodeljuju mesta na osnovu njihovog udela u glasovima.

RSP i tu zasad predvodi, sa oko 51% od 110 mesta.

Relativno novi RSP je svrgnuo dve dugo dominantne stranke: Nepalski kongres i Komunističku partiju Nepala (Ujedinjena marksističko-lenjinistička), koje su se smenjivale u vladavini.

Štampa je nazvala ubedljivu pobedu istorijskim trenutkom: „RSP spreman za ubedljivu pobedu“, piše popularni Himalajan Tajms, „Pobuna naroda zbog glasačkih listića; Promena političke paradigme“, piše Anapurna Post.

Pristalice RSP-a slave pobedu u nekoliko izbornih jedinica, zasipajući pobednike vencima i buketima cveća, šalovima i posipajući ih crvenim prahom cinobera.

„Budući premijer (Šah) je jasno rekao da neće biti kompromisa o razvoju zemlje“, rekao je član stranke RSP i volonter Kagendra Čapagejn u Katmanduu. „Naš prvi program je razvoj zemlja, a fokus će biti na radu na zdravstvu, obrazovanju i borbi protiv korupcije“, dodao je on.

Međutim, zvaničnici stranke su zamolili svoje kandidate i pristalice da se uzdrže od pobedničkih skupova ili bilo kakvih drugih javnih proslava iz poštovanja prema desetinama života izgubljenih tokom prošlogodišnjih protesta koje su predvodili mladi.

U Nepalu birači dobijaju dva glasačka listića: jedan da izaberu kandidata po svom izboru, koji je obično kandidat političke stranke, a drugi da izaberu stranku koju preferiraju.

RSP jasno ima više od polovine direktno izabranih mesta, a rezultati tog drugog glasanja takođe pokazuju da stranka ima više od 50% glasova u svoju korist. Potrebna im je podrška polovine ukupnog broja članova donjeg doma Parlamenta da bi formirali Vladu.

Analitičari kažu da bi stranka imala dovoljan broj glasova u Parlamentu da formira jednopartijsku vladu, ali se suočava sa izazovima u vođenju Vlade.

„Problem ili izazov sa ovom novom strankom bio bi da ispuni zadatke, s obzirom na ograničene resurse i ograničenu institucionalnu podršku. Pošto ljudi imaju velika očekivanja, to ne znači nužno da nova stranka može da ih ispuni“, rekao je Kešab Prasad Pudel, nezavisni analitičar.

Prošlogodišnji protesti protiv korupcije i lošeg upravljanja pokrenuti su zabranom društvenih medija pre nego što su se pretvorili u narodni ustanak protiv Vlade. Desetine su ubijene, a stotine ranjene kada su demonstranti napali vladine zgrade, a policija otvorila vatru na njih.

(Beta)

