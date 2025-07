Stranka Srbija centar: Početak rušenja Beogradskog sajma po modelu Hercegovačke

Stranka Srbija centar (SRCE) je danas saopštila da je današnji početak rušenja Beogradskog sajma obavljen „po modelu Hercegovačke“ – ulice u obližnjoj Savamali gde je rušenjem 2016. godine počela priprema za izgradnju naselja „Beograd na vodi“ zbog kojeg se sada ruši i Sajam.

Petar Bošković, član Predsedništva SRCE i poverenik Gradskog odbora Beograd, u saopštenju je napisao da je rušenje Sajma počelo bez građevinske dozvole i da “ ‘kompletni idioti’ osvajaju prostor kao na Divljem zapadu“.

Pošto je u izbornoj noći 24. aprila 2016. grupa maskiranih ljudi blokirala Hercegovačku ulicu i bagerima srušila objekte privatnih firmi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je početkom maja negirao da su državni i gradski organi imali bilo kakvu ulogu u tome, već je rekao da smatra je onaj ko je to uradio „kompletni idiot jer je to trebalo da to uradi u po bela dana, jer su u pitanju bespravni objekti, koji su ružno izgledali i od kojih su korist imali samo oni čiji su bili“.

Bošković je danas zahtevao da se prekinu svi radovi na rušenju delova Beogradskog sajma i upozorio da će odgovarati svi koji pokušavaju da mimo zakona i zaobilazeći procedure „osvoje“ taj prostor i predaju ga „Beogradu na vodi“.

„Ono što je režim uradio sa smenom rukovodstva Beogradskog sajma i rušenjem pojedinih objekata, kao pripremom i samim rušenjem objekta ‘Slikarnice’ (na Sajmu), identično je sa rušenjem u Hercegovačkoj ulici“, kazao je on.

Rekao je da se „Vučićeva horda ponaša kao da je Beograd neosvojeni Divlji zapad, po principu ‘ko prvi pobode kočić, zemlja je njegova’ „.

Ali po zakonu, kazao je Bošković, neophodno je prvo dobijanje građevinske dozvole koju još nije mogao niko da dobije za Sajam jer je plan u procesu javne rasprave, pa tek onda, po završetku procedure, početak nekakvih radova.

Bošković je rekao da je „režim, postavljanjem vlasnika trgovinske radnje iz Zemuna na čelo Skupštine Beogradskog sajma i omladinca SNS iz navodne nevladine organizacije na mesto predsednika Skupštine tog preduzeća, potvrdio da ne preza ni od čega samo da nastavi pljačku zajedničke imovine“.

„Namera je jasna: Doveli su poslušne da bi mogli da ukradu od poštenih. Toliko im se žuri, jer znaju da im je politički kraj blizu, pa su pre javne rasprave i eventualnih izmena plana zbog više od 10.000 primedbi krenuli u rušenje. Kako su znali da se plan neće menjati? Pa tako što kompletni idioti iz Hercegovačke misle da će im prevara uspeti i ovaj put“, zaključio je Bošković.

(Beta)

