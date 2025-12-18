Stranka Srbija centar podnela Predlog zakona o lekarima

Stranka Srbija centar (SRCE) podnela je Predlog zakona o lekarima kojim bi, kako je navela, bio obezbeđen „kvalitetniji, efikasniji i bezbedniji zdravstveni sistem“.

Poslanik te stranke Dragan Delić je na konferenciji za novinare saopštio je da u Srbiji ima 38.000 lekara sa licencom Lekarske komore Srbije, a od toga 21.300 radi u državnom zdravstvu.

„Činjenica je da se lekari ne nalaze u najboljem položaju. Ovim zakonom bi se obezbedio sistem u kome će lekari biti dobro organizovani, zaštićeni i u kome će raditi sa zadovoljstvom. Očekujemo da primenom ovog zakona osnažimo poverenje između lekara i pacijenata“, rekao je Delić.

Dodao je da stranka SRCE očekuje „pasivan otpor“ prema tom Predlogu zakona, ali da će nastaviti sa idejom da on uđe u skupštinsku proceduru.

„Zakon je prepisao pojam, prava i brojne obaveze lekara. Prebacili smo težište rada lekara na promociju zdravlja i prevenciju bolesti, unapredili smo vrednovanje lekarskog rada, definisali uzajamni odnos lekara sa pacijentima i drugih lekara, i lekara i njihovih učitelja. Propisali smo obavezu osiguranja lekara od profesionalne odgovornosti“, naveo je Delić.

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Marina Mijatović izjavila je da je taj zakon podjednako važan i za lekare i za pacijente.

„Ideja je da pomirimo svađu između lekara i pacijenata, a sistem je napravio situaciju za njihovu rasravu. Pratimo standard Evropske unije, lekarima će biti lakše da na jednom mestu imaju definisane obaveze i odredbe. Lekari će imati mogućnost i da se zaštite, nije cela odgovornost na njima, već i na sistemu“, navela je Mijatović.

(Beta)

