Street food Zimski festival prvi put kod Vukovog spomenika u Beogradu

Omiljena gradska fešta Street food Zimski festival, sa vrhunskom hranom prvi put je gostovao u parku Ćirila i Metodija kod Vukovog spomenika u Beogradu.

Festival je autentičan spoj ulične hrane iz celog sveta, muzike..

Organizator Ljiljana Vukotić rekla je da je ove godine bilo više od 20 izlagača.

“Razna ponuda divnih Street food festivala, imamo kinesku i japansku kuhinju, imamo naravno tradicionalne restorane. Posebni gosti iz Novog Pazara, njih moram da izdvojim, dolaze sa novopazarskim ćevapom, znam da mnogi vole upravo taj specijalitet. Tu su i američki burgeri, hot dog, imamo suši, kimči, neke tako egzotičnije varijante, ali ima tu da se pronađe i dosta nekih slatkiša, a imamo divan bazar proizvoda domaćih i rukotvorina”, rekla je Vukotić.

Stefan Novaković, jedan od izlagaca, predstavio je svoj specijalitet gurmanske đevreke, koji su punjeni i filovani različitim ukusima.

“Imamo sa ukusom rebara, piletine, sprže, mi smo oduvek hteli neki gurmanski ukus, slanina nam je bila idealan ukus za sve,” naveo je on.

Novaković kaže da imaju više od 20 ukusa, ali i slatki i posni program, a najavio je da će uskoro u Beogradu otvoriti i svoj lokal.

“Trenutno najpopularniji crispi baken-hrskava slaninica i rebarca, to je trenutno najpopularnije, a to su ujedno i moji omijeni. Takodje volim gurmanski ljuti djevrek, tako da je i on popularan,” kazao je on.

U okviru festivala organizovana je i akcija prikupljanja paketića za nezbrinutu decu iz prihvatilišta Živko Davidović na Zvezdari.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com