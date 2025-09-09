Stručnjaci: Komentari predsednice Osmani snažna politička deklaracija sa slabim ustavnim argumentima

Ehat Miftaraj iz Pravnog instituta Kosova (PIK) ocenio je da je pismo sa komentarima predsednice Vjose Osmani upućeno Ustavnom sudu o privremenoj meri za konstituisanje Skupštine Kosova – snažna politička deklaracija, ali sa slabim ustavnim i pravnim argumentima.

Miftaraj je na Fejsbuku naveo da bi politički bilo korektno ukoliko bi jedno takvo pismo bilo upućeno diplomatskim predstavništvima radi odbrane njenog stava o procesu konstituisanja parlamenta.

„Svakako, Ustavni sud ne može da zasnuje presudu na političkim izjavama i uputstvima bez ikakve vrednosti ili ustavnog i pravnog argumenta. Neobično je da na sastancima sa ambasadorima zauzima neutralan stav, a na konferencijama za medije sasvim drugačiji“, napisao je Miftaraj.

Analitičar Agon Malići je komentare predsednice i izjave na konferenciji za medije ocenio kako je Osmani kancelariju ujedinitelja naroda pretvorila u lični politički instrument i da je danas „napravila antireklamu sama sebi“.

Maljići je na Fejsbuku ocenio da ako neko koristi poziciju potpredsednika Skupštine kao veto za formiranje institucija, onda to čini većina Albanaca, a „Srbi nisu ti koji ne predlažu kandidate kako bismo mogli ići dalje bez njih“.

„Predsednica je ove godine tokom političke i institucionalne krize bila apsolutno ispod nivoa zadatka, pretvarajući kancelariju unifikatora naroda u lični politički instrument. Ako misli da ovim partijskim manevrima može da obezbedi podršku za drugi mandat, napravila je sebi najveću moguću antireklamu“, napisao je Maljići.

Konferencija za novinare predsednice Osmani na kojoj je danas pokušala da slobodom izražavanja opravda napade na sudije i sam Ustavni sud u Prištini ocenjena kao pokušaj opravdanja kritika i napada Aljbina Kurtija i njegovih saradnika na Ustavni sud sa ciljem obezbeđivanja podrške najveće stranke za novi mandat u sledećoj godini.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com