Stručnjaci kritikovali savete influensera za navodno bolji san, objavljene na društvenim mrežama

Stručnjaci su oštro kritivovali savete inluensera o „maksimiziranju sna“, objavljene na društvenim mrežama, po kojima treba usta zalepiti lepljivom trakom pre spavanja, jesti kivi umesto uzimanja tečnosti i da ponekad treba glavu vezati konopcem za uzglavlje, iznad jastuka.

Taj trend dobrog sna, bez medicinskih i stručnih dokaza, preplavio je društvene mreže Iks (X) i TikTok na kojima se pojavljuju video snimci saveta za optimizaciju sna.

Influenseri preporučuju uzimanje suplemenata magnezijuma i melatonina, konzimiranje kivija, lepljenje usta trakom i odlazak u krevet najkasnije u 22.00, kao i izbegavanje uzimanja tečnosti dva sata pre prespavanja. Oni navode da je to garancija za lepe snove.

Prema njihovim rečima, trebalo bi da se spava u veoma mračnoj i hladnoj sobi, sa teškim prekrivačem preko celog tela.

A da biste se borili protiv jednog od najozbiljnijih psiholoških poremećaja spavanja, začaranog kruga nesanice i stresa, video sa 11 miliona pregleda na Iks-u čak predlaže da držite glavu iznad jastuka – konopcem pričvršćenim za uzglavlje.

Međutim, stručnjaci su digli uzbunu kada je u Kini jedna osoba umrla u snu, jer je greškom stavila konopac oko vrata.

Ta vrsta ekstremne prakse „maksimiziranja spavanja“ istovremeno je smešna i potencijalno opasna, i nema nikakve medicinske ili naučne dokaze, rekao je za AFP Timoti Kolfild (Timothy Caulfield), koji radi na pitanju dezinformacija, na Univerzitetu Alberta u Kanadi.

„To je dobar primer kako društvene mreže normalizuju apsurd“, rekao je on.

Specijalista za san i profesor psihijatrije Erik Žu sa univerziteta Harvard je rekao da se nesanica i anksioznost mogu efikasno lečiti terapijom bez lekova, kao što je psihološka kognitivna terapija koja smanjuje simptome nesanice u roku od nekoliko nedelja.

Što se tiče lepljenja trake na usta kako bi se disalo samo kroz nos i izbeglo hrkanje i loš zadah, nijedna medicinska studija to ne podržava.

Za tu praksu se takođe kaže da je opasna za ljude koji pate, ponekad nesvesno, od apneje u snu.

Ketrin Pinkam (Kathryn Pinkham), specijalista za nesanicu iz Velike Britanije, rekla je da je zabrinuta zbog tih „saveta za poboljšanje sna koji se dele na platformama poput TikToka, koji u najboljem slučaju mogu biti beskorisni, a u najgorem opasni za ljude sa stvarnim poremećajima spavanja“.

Naučnici priznaju da je želja za dobrim snom deo legitimne potrage našeg doba za blagostanjem i zdravljem.

Međutim, profesor Žu ističe da potraga za „savršenim snom“ može da se pretvori u opsesiju i dodaje da čak i oni ljudi koji dobro spavaju imaju ponekad loše noći.

Što se tiče uzimanja melatonina za nesanicu, Američka akademija za medicinu spavanja ga ne preporučuje, što je u njenoj studiji iz 2015. godine objašnjeno da je taj farmaceutski proizvod namenjen odraslim putnicima avionom, kako bi se smanjili štetni efekti promene vremenske zone.

„Mnogi ti saveti dolaze od nestručnih osoba i nemaju medicinsku osnovu“, rekla je Ketrin Pinkam.

(Beta)

